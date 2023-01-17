中國2022年人口減少85萬 61年來首次下跌

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（中央社台北17日電）中國國家統計局今天公布，2022年底全國人口14億1175萬，較前年底減少85萬，是1959至1961年中國發生大饑荒以來首次下跌；人口出生率每千人僅6.77，更創1949年以來最低。

中國國務院新聞辦今天召開記者會，國家統計局局長康義表示，2022年底中國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人士）共14億1175萬，較前年底減少85萬，是61年來首次下跌。

根據國家統計局，自1949年以來每年人口都成長，但1959至1961年發生大饑荒時，由1959年的6億7207萬降至1961年的6億5859萬，1962年才回升至6億7296萬。

康義又表示，2022年全年出生人口956萬，人口出生率為每千人6.77，出生率是1949年以來最低。死亡人口1041萬，人口死亡率是每千人7.37，死亡率創1975年以來最高。

因死亡高於出生，2022年人口自然增長率是每千人負0.60，也是自大饑荒以來首次呈負成長。1960年則是每千人負4.57。

性別結構方面，男性7億2206萬人，女性6億8969萬人；年齡結構方面，16至59歲的勞動人口8億7556萬，占全國62.0%；60歲及以上人口2億8004萬，占全國19.8%；其中65歲及以上人口2億0978萬，占全國14.9%。

城鄉結構方面，城鎮常住人口9億2071萬，較前年底增加646萬；鄉村常住人口4億9104萬，減少731萬；城鎮人口占全國65.22%，較前年底增加0.50個百分點。

中國人口自然增長率自2016年開始減緩，之後中國政府頒布多項措施鼓勵生育，但目前數據看來，似乎未見成效。

第一財經今天引述南開大學經濟學院教授，中國人口學會副會長原新表示，全國人口負成長表明中國人口發展進入新階段。

他說，這種新人口形勢會造成經濟社會負擔持續加重、宏觀經濟潛在風險增加、城鄉協調發展難度提升、社會各類關係矛盾凸顯等，但同時也會帶來短期內勞動力供給充足、低齡老人社會參與增加、家庭政策助力生育率提升等機會。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1120117