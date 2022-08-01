人口紅利消失中 中國總人口十四五期間將負成長

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（中央社台北1日電）中國國家衛生健康委指出，育齡婦女生育意願持續走低，「十四五」（2021至2025年）期間人口將呈負成長；預計2035年前後，60歲以上人口占比超過30%，少子化、老年化將是人口態樣。

中共中央委員會機關報刊「求是」雜誌1日刊出中國國家衛健委這篇文章，提到上述內容。

國家衛健委2021年調查資料顯示，育齡婦女生育意願持續走低，平均打算生育子女數為1.64個，低於2017年1.76個、2019年1.73個；「90後」、「00後」分別僅有1.54個和1.48個，經濟負擔、子女照顧、職涯發展規劃等因素是女性生育主要障礙原因。

人口成長速度明顯放緩，生育水平走低，近年總生育率降到1.3以下，低生育率是影響人口均衡發展主要風險。估計「十四五」期間人口進入負成長階段。

人口分布態樣將呈現3大特點。一是老齡化程度加深，預計2035年前後，60歲以上人口占比將超過30%。二是走向家庭戶小型化，2020年平均家庭戶規模降至2.62人，較2010年減少了0.48人，養老和撫幼功能弱化。三是區域發展不平衡。

21世紀經濟報導7月31日報導，前中國社會科學院副院長、央行貨幣政策委員會委員蔡昉日前於一個論壇上表示，中國人口大概在今年或明年抵達峰值，隨後進入負成長，同時印度的人口超過中國，將來的差距會非常顯著，新的人口轉折點將帶來衝擊。

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蔡昉指出，進入人口負成長時代且同時高齡化加深，這代表傳統人口紅利消失，必然從供給側和需求側給經濟成長帶來衝擊。

他說，人口負成長意味著資源動員增量減少，人口紅利將轉向改革紅利，未來政策取向應是不斷地擴大內需消費。財政作用相對於貨幣政策將更為重要，財政支出會更貼向民生、社會福利，這些轉變也會影響金融和財富管理。（編輯：李雅雯/邱國強）1110801