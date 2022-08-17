中國官員：嬰幼兒無人照料是阻礙生育首要因素

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國面臨人口負成長壓力，昨天公布「積極生育」支持措施。中國國家發改委官員今天指出，嬰幼兒無人照料是阻礙生育的首要因素，城市中約有1/3家庭有托育需求，但現實供給還是不足。

中國17個部門16日聯合發布「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」，提出20項「積極生育」支持措施。中國國家衛健委今天舉行新聞發布會對外說明。

據中國網直播，中國國家發展改革委員會社會發展司副司長郝福慶在會中指出，國內的調查顯示，嬰幼兒無人照料是阻礙生育的首要因素，城市中大概有1/3的家庭有托育的需求，但現實中供給還是不足的，特別是普惠性的服務供給確實是個短板。

他說，各方面的研究，包括國際經驗也表明，發展托育服務對於減輕家庭負擔、提高生育意願具有明顯的作用。所以，為了支持托育服務的發展，「指導意見」重點圍繞5個關鍵詞下功夫，這5個關鍵詞就是「基本、普惠、投資、收費、減負」。

郝福慶指出，「基本」就是強化基本公共服務，拓展社區托育服務功能，完善嬰幼兒照護等基本公共服務設施；「普惠」就是著力增加普惠性服務，鼓勵多方參與，有效擴大普惠性托育服務供給；同時加大投資支持力度，透過中央投資的支持引導，帶動地方政府和社會力量加大投資力度，共同加強托育服務行業能力建設。

他指出，另外還要規範各類服務收費，合理確定托育服務價格，減輕機構經營負擔，各地要推出支持托育機構發展的一攬子政策，在一些特殊時期建立托育機構關停特殊情況應急處置機制，落實疫情期間紓困政策等。

中國國家衛生健康委員會人口家庭司監察專員杜希學指出，中國現代托育服務體系畢竟是從無到有，起步較晚，這兩年雖然取得了一定進展，但截至2021年底，每千人口托位數是2.03個，距離「十四五」期末要達到4.5個目標還有不小的差距，與人民群眾的期盼也有一定距離。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，「指導意見」從降低托育機構運營成本、提升托育服務品質等方面進一步明確了具體措施。各地和相關部門圍繞既定目標，將同向發力，共同加快推進托育服務體系建設步伐，為落實積極生育支援措施做出應有的努力。

中國各界預期，「十四五」（2021至2025年）時期人口將出現負成長；聯合國更預測，中國將於2023年向印度拱手讓出人口第一大國的地位。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110817