中國人口負成長61年來首次 專家：面臨危機遠超出想像

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（中央社台北17日電）中國去年人口負成長，是61年來首次。中外專家均指出，人口負成長一旦出現便難以逆轉，有專家認為中國正面臨遠超出其想像的人口危機，將長期拖累作為經濟成長重要引擎的房地產市場。

中國國家統計局今天公布，2022年末全國人口14億1175萬人，較上年末減少85萬人，全國人口自然增長率是每千人負0.60，是61年來首次出現負增長。

金融時報今天引述美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）中國人口變化專家王豐表示，「這是一個真正的歷史性轉折點，是長期且不可逆轉的人口下降的開始。」

報導形容，中國出現人口負增長的轉折點，會令中國像日本於2010年出現人口負增長，之後人口每年下降。

威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）中國人口專家易富賢估計，中國人口在2018年已開始下降，只是被錯誤的人口數據掩蓋了。

他表示，「中國正面臨著遠遠超出中國當局和國際社會想像的人口危機」，並指這一趨勢將長期拖累中國房地產市場，而房地產市場是經濟增長的重要引擎。

報導指出，有些經濟學家認為，隨著勞動人口減少，自動化操作的興起將抵銷不斷上升的勞動力成本。中國國家統計局局長康義今天在記者會表示，中國人口下降不應引起擔憂，因為勞動力供應仍然超過需求，隨著勞動力品質和教育水準提高，將抵銷勞動人口長期下降。

品點資產管理公司（Pinpoint Asset Management）首席經濟學家張志偉說，中國不能依賴人口紅利作為經濟成長的結構性驅動力，經濟成長將不得不更多依賴政府政策來推動生產率成長。

多名分析人士同意，中國的社會福利和醫療基礎設施沒有為人口老齡化做好準備。

中國去12月突然大幅鬆綁防疫，感染人數激增令醫院不堪重負。王豐說，這應該是中國加快改革仍然非常低效和不平等的醫療體系的警鐘。

中國人民大學人口與發展研究中心研究員、人口學系主任楊凡此前曾在陸媒中國新聞周刊撰文，分析人口負增成帶來的影響。

他同樣認為，人口負增長一旦出現，人口總量持續減少的態勢難以在短期內逆轉。

楊凡指出，有分析認為，人口負增長對經濟發展不利，包括勞動力減少和年齡結構老化、經濟增速下降、有效需求下降、消費支出減少、企業利潤減少以及儲蓄和投資減少等。

但有分析認為，人口負增長對經濟成長有利，當勞動力減少，引發勞動密集型技術轉變成人力資本密集型技術，有利促進經濟成長方式轉型和經濟持續成長。

還有分析認為，人口負增長對經濟成長的影響並不確定，各個國家地區差別很大。

他提出多項建議應對人口負增長，包括提高勞動參與率，穩定勞動力供應、加快建設與人力資源相匹配的產業體系，吸收高質素的勞動力、降低人口流動成本，實現勞動力在全國有效配置、充分利用國內國際市場，促進生產和消費均衡、提升生育意願，降低生育、養育、教育成本，以及積極應對人口老齡化，完善社會保障制度等。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120117