中國61年來首度人口負成長 學者：14.2億是峰值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）中國在2022年出現61年來首次的人口負成長，人口學者原新表示，這是長達30年的低生育率必然導致的結果，他認為14.1億至14.2億將成為中國人口最高峰值。

經濟觀察網報導，2022年中國人口自然增長率為負千分之0.60。而2019年到2021年，全國人口自然增長率分別是千分之3.34、千分之1.45、千分之0.34。

報導引述南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新說，出現人口負成長符合預期。1992年以後中國生育率就開始低於千分之2，哪怕二孩政策實施，生育率略微升高到了千分之1.7至1.8，但也沒能超過千分之2。

他說，從中國人口史看，14.1億至14.2億將成為中國人口最高峰值。

不過原新認為，現在就下定論中國人口進入「負增長階段」還不夠嚴謹，除非人口負成長成為常態。他認為未來幾年中國人口將會在「零值」上下徘徊，處於「零增長階段」。

他說，人口成長率反彈因素是存在的，繼續走低的因素也存在，具有很大的不確定性。

比如，2021年、2022年處於COVID-19疫情時期，受到疫苗接種、病毒感染等因素影響，部分人選擇延後懷孕時間。另外，2021年6月份三孩政策公布，各地陸續提出經濟支持等誘因。如果這些政策發生一定作用，還是會促進部分人生育。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

原新說，按照聯合國「世界人口展望（2019）」的預測，如果中國的生育率能達到千分之1.4至1.5，那麼在2035年前人口總量大概還能維持在14億以上，到2050年人口總量還在13億以上。即便生育率只能維持在千分之1，到2050年全國人口也能保持在12.5億以上。如此看來，未來30年人口總量減少有限。

但是，如果生育率一直持續在千分之1.4至1.5，到本世紀末（2100年），中國大概只剩7至8億人；如果生育率按千分之1來算，大概剩5至6億人。人口負成長遠期階段的下降非常強烈。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120117