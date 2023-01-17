中國人口負成長 網友熱議傳宗接代重要性

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（中央社北京17日綜合外電報導）中國官方數據今天顯示，全國人口去年減少，是60多年來首度下跌，這個世界人口最多的國家正面臨迫在眉睫的人口危機，「有沒有後代真的很重要嗎」成為微博熱議話題。

中國國家統計局公布，中國大陸人口2022年底全國人口14億1175萬，較前年底減少85萬。

中國2016年結束1980年代由於擔心人口過剩而施行的嚴格一胎化政策，2021年更開始允許夫妻生3胎，但政府鼓勵生育的舉措也無法逆轉人口衰退的現象，而中國長期仰賴龐大的勞動力作為經濟成長的驅動力。

上海保銀投資管理有限公司張智威表示：「人口可能會從這裡開始，在未來幾年下降。」

他指出：「中國不能仰賴這樣的人口紅利作為經濟成長的結構性驅動力。經濟成長必須更仰賴生產效率成長，而這受到政府政策驅動。」

全國人口減少的消息迅速在受到嚴格審查的中國網路上傳開，部分網友對國家的未來表達憂心。

一名網友在微博上說：「沒有兒童，國家和民族都沒有未來。」來自另一名「愛國」網紅的評論寫道：「生兒育女也是一種社會責任。」

但其他網友指向飆升的生活成本，以及在現今中國養育孩子遭遇的種種難處。一名網友說：「我愛我的媽媽，但我不會當媽媽。」另一人說：「沒有人反思我們為何不想生小孩、不想結婚。」

據路透社報導，話題標籤「有沒有後代真的很重要嗎？」獲得數以億計點閱數。

一名用戶名為Joyful Ned的網友寫道：「女性不想生小孩的根本原因並不在於她們自己，而是社會和男性未能負起養兒育女的責任。對生育婦女來說，這讓他們的生活品質和精神生活嚴重衰退。」

澳洲維多利亞大學（University of Victoria）研究員彭秀健告訴法新社，「由於一胎化政策施行數十年之久，中國人已經習慣小家庭」。她補充表示：「中國政府必須找出有效的政策來鼓勵生育，否則生育率會下滑得更低。」

彭秀健說：「必須推出涵蓋生產、育兒和教育的全面政策方案來減少育兒成本。特別需要解決女性生育後工作不安全的問題。」（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1120117