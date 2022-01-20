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中國人口增長下降 衛健委：三孩政策短期難有效

2022/1/20 13:25
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（中央社台北20日電）中國2021年人口淨增長創60年來新低，中國國家衛健委今日表示，三孩政策實施時間不長，短期內很難有明顯效果。各地積極推出配套措施支持政策，包括普遍延長產假30日至90日。

中共中央政治局會議去年5月31日宣布實施三孩生育政策，但中國國家統計局日前公布，中國去年全年有1062萬人出生，出生率為千分之7.52，有1014萬人死亡，死亡率為千分之7.18。人口自然增加率只有千分之0.34，創43年來新低。去年人口淨增長創60年來新低。

中國國家衛生健康委員會今日在北京召開新聞發布會，介紹貫徹落實「中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」的進展。有記者問到三孩政策出爐後，國家及各地有配套措施支持政策，但去年生育率仍下降，配套措施被質疑不奏效。

國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞表示，實施三孩政策及配套措施是希望防止出生人口進一步下滑，但人口出生與生產物質不同，人口出生周期長，影響因素多，三孩政策實施時間還不長，配套措施也陸續出爐，短期很難有明顯效果。

下一步各地政府部門將著眼於民眾最期待的生育、養育及教育等配套措施，令三孩政策見效。

楊金瑞表示，去年人口出生率下降，主要由於2021年20至34歲生育旺盛期婦女數目，較2020年減少473萬人。「90後及00後」（1990年後與2000年後出生者）婦女絕大部份在城鎮成長及工作，受教育年期更長，面對競爭更大，普遍推遲結婚及生育。

生育養育成本高，及COVID-19疫情都影響婦女生育意欲。

楊金瑞指出，各地政府積極推出支持三孩政策的配套措施，目前各地普遍延長產假30日至90日、取消社會撫養費等制約措施，及實行教育雙減等。（編輯：陳沛冰）1110120

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