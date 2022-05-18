中國出生人口下滑 11省市人口轉負成長

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（中央社台北18日專電）中國公布2021年人口數據，出生人口下降成為趨勢，另11個省市人口轉為負成長，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情被視為影響年輕人婚育的因素之一。

中國官方近期公布最新全國人口普查結果顯示，中國總人口達到14億1178萬人，相較前一次2010年普查為13億3972萬人增加7206萬人，顯示近10年來人口維持低速成長5.38%。

2020年全中國出生人口1200萬人，中國新聞網報導，據近日各省陸續公布人口資訊，2021年全中國出生人口降至1062萬人，其中僅有廣東省出生人口維持在100萬人以上，多個省份2021年出生人口數量更創下新低，出生人口下降成為趨勢。

其中曾經被稱為「最敢生」的山東省，在全面開放第2胎之後，2016年出生人口飆升到177.06萬人，2017年還保持在174.98萬人的高位，但此後一路下滑，2018年為132.95萬人，2019年為118.39萬人，2021年降至75.04萬人。

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報導指出，出生人口下降原因可能包括晚婚、女性教育程度提高選擇少生或不生。此外，疫情對部分年輕人的婚育安排也產生一定影響。

因出生人口下滑，進一步使得中國人口負成長壓力漸重，本次調查31省市中就有11個人口負成長，包括黑龍江、遼寧、吉林、重慶、蒙古、湖南、湖北、上海、江蘇、河北、山西，報導指出，當中不少人口成長率首次轉負。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110518