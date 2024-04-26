北市警涉妨害性自主 張榮興：若屬實絕不准退休

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（中央社記者劉建邦台北26日電）北市1名警官疑對女兒涉妨害性自主。台北市警察局長張榮興今天說，16日受理後就報檢方指揮偵辦，此人已調離主管職，並要求停職靜候檢方調查，案件若屬實「絕對不准他退休」。

台北市議會下午召開定期大會警政衛生部門質詢，台北市警察局等單位列席備詢。無黨籍台北市議員曾獻瑩質詢表示，有關某北市警官疑對其女兒涉妨害自主案件，認為此案發生後，已嚴重影響警局形象。

張榮興答詢指出，此為婦幼案須保密且仍在偵查中，當事人是16日報案，當天受理後就報檢方指揮偵辦，但因案發時間較久，加上檢方著手偵辦，不方便透露相關細節。

他表示，針對此案，涉嫌人已不適任擔任基層主管，19日要求先調離主管職務，且此警官不是中階警官，已要求停職等候司法調查。若有違法違紀情事，絕對不接受關說。

張榮興指出，得知此事後，覺得很震驚，案件若屬實很可惡「絕對不准他退休」，一定勇於負責，主動釐清相關事實並配合檢方偵辦。

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ETtoday昨天報導，1名警官遭女兒指控，涉酒後對她毛手毛腳、甚至試圖性侵，她不堪騷擾，日前到台北市婦幼警察隊報案，全案曝光，涉案警官疑心虛試圖提前退休規避懲罰。

對此，台北市警局透過新聞稿表示，此警官涉妨害性自主案，由婦幼隊報士林地檢署指揮偵辦，因時隔已久且案情仍待偵查釐清，此警官先調整為非主管職務，並報請停職，靜候司法調查。（編輯：戴光育）1130426