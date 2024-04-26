男酒駕撞死女騎士 國民法官兼顧家屬心聲判3年6月

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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）張姓男子去年1月間被控在嘉義縣酒駕撞死機車女騎士國民法官案，嘉義地院今天判3年6月徒刑；因張男符合自首，國民法庭認為須兼顧死者家屬心聲，評議逾4小時；全案可上訴。

嘉義地院首件國民法官參審案件宣判後，由地院庭長周俞宏主持記者會，審判長張志偉及法官陳盈螢、鄭諺霓說明，國民法官均不願列席。

張志偉表示，張男辯護人由去年8月剛從法官轉任律師的張道周擔任，從審理過程，檢辯雙方攻防，可說非常平衡，完全看不出有外界認為的「武器」不對等情況。

張志偉指出，事故發生後，處理員警在沒有確切根據情況下，可能是主觀懷疑，後來張男在現場坦承酒駕，因此，國民法庭認為張男是符合自首的規定，符合減刑要件。

張志偉說，張男是否適用刑法第59條「情堪憫恕」，經討論，認為社會對酒駕零容忍，且不斷在宣導，加上張男經友人勸阻仍酒駕上路，因此，大家認為張男並不符合「情堪憫恕」情況，不能減輕其刑。

張志偉表示，量刑的考量，主要關鍵在於死者家屬到庭陳述時，有特別提到家屬的心情，並沒有真正寬恕張男的錯誤行為，雖然張男盡力在短時間和解並賠償，但是國民法庭最終認為死者家屬的感受也需要被兼顧。

張志偉指出，國民法庭評議花費逾4小時，大家以便利貼陳述正反意見的評議方式，經多輪的討論後，以多數決來決定，在宣判前20分鐘才得到最後量刑3年6個月徒刑的結果，

另外，法官陳盈螢、鄭諺霓轉述國民法官參審的心聲，大致認為這項工作，內心很煎熬且難為，是吃力不討好的工作。

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張男於去年1月19日晚間駕駛自小客車行經嘉義東石鄉，與機車發生車禍，造成女騎士鄭婦送醫急救仍不治；張男酒測值達0.89毫克，因案件屬於故意行為因而發生死亡結果，適用國民法官法，成為嘉義首件符合國民法官參審案件。

張道周則指出，對國民法庭認定張男符合自首要件，感到欣慰，不過，在量刑方面，沒有達到預期所設定的目標，覺得有點遺憾。（編輯：郭諭儒）1130426