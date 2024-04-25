嘉院首件國審案辯論 男酒駕撞死女騎士26日宣判

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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）張姓男子去年1月間被控在嘉義縣酒駕撞死機車女騎士案，今天進行國審科刑辯論，檢方認張男為主要肇責，應量刑至7年半，律師則依張男坦承及迅速和解，盼緩刑；此案明天宣判。

張男於去年1月19日晚間駕駛自小客車行經嘉義東石鄉，與機車發生車禍，造成女騎士鄭婦送醫急救仍不治；張男酒測值達0.89毫克，依國民法官法規定，故意行為因而發生死亡結果，屬於國民法官法適用案件，這起案件為嘉義首件符合國民法官參審案件。

這起案件抽籤選出6名國民法官、4名備位國民法官，自23日起開庭審理，陸續進行交互詰問、罪責辯論，今天下午進行科刑辯論，預定明天下午宣判。

公訴檢察官認為，張男酒測值0.89毫克，駕駛自小客車，且直接追撞被害人，屬於中上危險程度，肇事責任比例幾乎百分百；張男當時是要返回東石老家探望母親，已有飲酒卻還要駕車，張男當時心態就是心存僥倖、貪圖方便，最後還造成被害人家庭破碎，所產生損害重大，應具體求刑6年6個月至7年6個月間。

張男辯護人張道周表示，張男酒駕上路是不對的行為，為社會所不能容忍，但就張男是為探望母親，事故前，張男駕車轉彎會放慢車速，且打方向燈，看起來駕駛行為正常；張男是酒駕初犯，不是慣犯，也無交通違規紀錄。

張道周指出，張男常參與東石港口宮公益活動，事故發生後，坦承犯行，積極前往死者靈堂前祭拜，且在3個月左右與被害人家屬達成和解，並以抵押土地等方式籌錢賠償。

張道周說，綜觀以上，張男犯罪情節為情堪憫恕，希望能以刑罰的替代選項緩刑，給予張男一個自新機會。（編輯：陳仁華）1130425