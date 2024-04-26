拔河世錦賽國手選拔登場 盼集結最強台灣隊

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（中央社記者陳容琛新北26日電）為爭取明年成都世界運動會參賽門票，拔河協會今天起在台北觀山自行車道草皮舉辦德國室外世界錦標賽代表隊選拔賽，期盼選出「最強台灣隊」。

今年室外拔河世錦賽將於9月5日至9月8日在德國曼罕（Mannheim）登場，同時是明年成都世界運動會的資格賽，上屆台灣在錦標賽共拿下4金、3銀，創隊史最佳參賽成績。選拔賽在本週登場，大會預估從600多名參賽選手中，挑出25名菁英，代表台灣征戰。

中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬透過新聞稿表示，今年世錦賽與明年世運會都迎來新的變化，包括參賽量級改變，以及效仿奧運、推行參賽隊伍區域平衡等措施，都對全球拔河運動帶來衝擊。

卓耀鵬解釋，以往世運會前1年的世錦賽只要拿下前6，就可取得世運會入場券，但現在為讓參賽隊伍更多元，將會保障實力較弱洲際代表國參賽。

他舉例，拔河以歐洲為最大宗，不過若有美洲或大洋洲的隊伍參加世錦賽，即便排名不如歐洲或亞洲，仍可靠著保障名額參加世運會。台灣若要確保拿下世運會門票，「就是拿下前3名。」

此外，明年世運會女子參賽量級從原先的540公斤縮減至500公斤，卓耀鵬表示，並不擔心，「對我們來說影響不大，我們從上屆世運會比完就已提前開始準備。」（編輯：戴光育）1130426