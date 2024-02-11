世界室內拔河錦標賽 台灣隊單日狂掃3金

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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣拔河代表隊今天在2024瑞典世界室內拔河錦標賽傳回捷報，錦標組首日就一口氣包辦3面金牌，其中男子組600公斤級更抱回隊史首面金牌，寫下台灣拔河史上新頁。

2024瑞典世界室內拔河錦標賽於台灣時間2月9日除夕當天登場，台灣代表隊則提前於2月6日凌晨出發，依照慣例，比賽前2天先以俱樂部形式組隊參賽的公開組率先開拔，今天開始則是以國家隊參賽的錦標組。

由於今年比賽期間恰逢農曆年節，台灣隊僅派出6組人馬前往瑞典參賽，中華拔河運動協會秘書長卓耀鵬透露，為保留實力，今年公開賽組僅拿下2金、1銅，不過進入錦標組賽事後，選手一口氣摘下3金，今晚仍有3項賽事登場，還有機會繼續穿金戴銀。

這次台灣隊在女子500公斤級順利完成衛冕，另有U23男女混合組摘金，而男子600公斤級則是打破隊史紀錄、摘下首金。

卓耀鵬透露，男子隊首度奪金順利達成出發前預期目標，此外，今天晚上登場的男子560公斤也有機會搶金，他強調：「2026年台北將舉辦世界室內拔河錦標賽，這面金牌也對台灣的男子拔河選手注入一劑強心針，證明台灣的男子拔河不會比女生差。」

至於台灣拔河傳統強項、女子540公斤級賽事今晚也將亮相，過去3屆世錦賽台灣隊在這個量級就拿下2金，卓耀鵬評估，台灣隊也同樣有機會摘金。（編輯：陳仁華）1130211