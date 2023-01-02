拔河冠軍夢3 / 全台唯一室外拔河俱樂部 猛瑪象極速擴張

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在新竹芎林產業道路旁一座簡單的鐵皮建築物，就是猛瑪象室外拔河俱樂部的訓練場所。中央社記者鄭清元攝 112年1月2日

一群由11個大男生創立的拔河俱樂部，在新竹芎林橘子園中打造了一個訓練基地，希望3年後可以拿下台灣首張世界運動會男子拔河灣參賽門票。

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（中央社記者龍柏安台北2日電）由11個大男孩發想創辦的猛瑪象室外拔河俱樂部，短短8個月會員數從11人衝破60人，當初創辦宗旨是帶領台灣男子拔河隊走上世界顛峰，如今成員中也包括15名女性會員。

2022年在荷蘭舉辦的室外拔河世界錦標賽，台灣男子拔河隊在560公斤級拿下史上最佳的第4，距獎牌只有一步之遙，這批台灣男子拔河隊的「黃金一代」沒有自滿停下腳步，11個大學剛畢業的年輕人，心中仍有未完待續的野望，猛瑪象室外拔河俱樂部是他們追逐夢想的推動器。

猛瑪象創辦人之一、同時也是俱樂部核心成員林育賢表示，俱樂部從2022年4月正式啟動，如今會員總人數已超過60人，「猛瑪象應該是目前全台灣唯一的室外拔河俱樂部，我們希望所有的拔河人都能擁有延續夢想的機會」。

拔河運動主要分成室內與室外2種不同場地，4年1次的世界運動會男子組僅比室外賽，女子組則因主辦國不同而有不同選擇，2022年美國伯明罕世運會男、女組就都採用室外賽，而台灣過去主要多以室內賽為發展重點。

有趣的是，猛瑪象成立的初衷是帶領台灣男子拔河隊進軍世界運動會，如今俱樂部當中卻有女子選手，林育賢解釋：「世運會當中也有男、女混合組，我們的目標是一致的，因此雙方一拍即合、並不衝突。」

猛瑪象女子隊的隊長杜映璇，目前還是國立體大三年級學生，本身也是學校拔河隊的一員，她透露，會加入猛瑪象的主因也是想走上國際。

杜映璇表示，學校雖然也有拔河隊，不過主要以U23的分齡賽為主戰場，而猛瑪象的成員和目標都是以成人級的世界運動會為主舞台，她不想侷限自己，想嘗試更多的可能性，才決定加入。

另一方面，台灣女子拔河隊主要以台灣師大與景美女中為主要班底，杜映璇很清楚，要在強大敵人環伺下脫穎而出，勢必得要另闢戰場，猛瑪象則給了她方向，「混合組的確是個機會，我也想要試試看」。（編輯：張雅淨）1120102

猛瑪象室外拔河俱樂部成立之初，是想打破台灣民眾對於拔河運動女強男弱的刻板印象，如今也有女性會員加入；俱樂部強調，他們希望提供所有拔河人延續夢想的機會，加上世運會也有男女混合組，因此並不衝突。中央社記者鄭清元攝 112年1月2日

猛瑪象創辦人之一、同時也是俱樂部核心成員的林育賢表示，會創立這個俱樂部的初衷，是想要打破外界的刻板印象，台灣拔河運動不是只有女子選手，男子拔河也能有一片天。中央社記者鄭清元攝 112年1月2日

在新竹芎林產業道路旁的橘子園中，這座看似有些簡陋的鐵皮建築，卻孕育著世界冠軍的種子，也是台灣男子拔河隊走向世界顛峰的起點。中央社記者鄭清元攝 112年1月2日