拔河冠軍夢4 / 每週花6小時通勤訓練 馮裕升甘之如飴

每週花6小時通勤訓練 馮裕升甘之如飴

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台灣男子拔河隊在2022年室外拔河世界錦標賽560公斤級拿下史上最佳的第4，距離獎牌只有一步之遙，這批台灣男子拔河隊的「黃金一代」沒有自滿停下腳步，11個大學剛畢業的年輕人發想催生了猛瑪象室外拔河俱樂部。中央社記者鄭清元攝 112年1月2日

一群由11個大男生創立的拔河俱樂部，在新竹芎林橘子園中打造了一個訓練基地，希望3年後可以拿下台灣首張世界運動會男子拔河灣參賽門票。

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（中央社記者龍柏安台北2日電）週日清晨5時，第一道曙光還沒灑下，馮裕升已起床洗漱，他要搭上第一班5時30分開往市區的公車，到台北後再轉乘高鐵到新竹，才能準時趕上9時訓練，這樣的生活他每週都在進行。

外型斯文、笑容帶點靦腆的馮裕升，是猛瑪象室外拔河俱樂部的11名發起人之一，也是去年室外拔河世界盃男子560公斤級拿下第4的「黃金一代」成員。

不像好友們多半住在新竹一帶，馮裕升住在宜蘭三星鄉，光從住家到礁溪市區就要半個小時，接下來還要再搭車轉往台北，再換乘高鐵，之後由隊友幫忙接駁到訓練基地，單程就要超過3小時，往返就得耗費大半天，且光是通勤來回的成本就差不多要1000元。

目前從事建築材料的馮裕升，家境不算富裕，但每週為了投入訓練，不僅要耗費時間和汗水，還包括金錢，如果碰上集訓期，每週「加菜」訓練2次，他的開銷也跟著翻倍，但他強調「我從沒後悔」。

馮裕升解釋，每一次訓練從早上9時到下午2、3時，結束後若再開車回宜蘭，除身體上的疲累不說，有時還會碰上塞車，「所以從一開始我就打定主意通勤」。

每週只有一次的訓練，對馮裕升來說是最重要的消遣，更是他毫無保留揮灑汗水的時光，他承認，平常的工作就很耗費體力，但這不影響他的訓練，「大家聚在這裡都很清楚目的是什麼，加上一週只有1次，反而很珍惜」。

跟馮裕升狀況差不多的，在猛瑪象中大有人在，目前就讀台灣體大的賴依萱也是每週都從台中上來新竹報到，她透露，「第一次開訓我騎摩托車來，從早上7時就出門，單程就花了2個多小時」。

目前就讀台灣體大的賴依萱是猛瑪象室外拔河俱樂部中少數的女性成員，過去為了參加訓練，她曾騎了2個小時的機車，從台中到新竹芎林，訓練結束後再騎回台中。中央社記者鄭清元攝 112年1月2日

過去也是拔河隊員的賴依萱說，當初一起並肩作戰的姊妹，上了大學後各奔東西，如今猛瑪象不只給了她們未來拚戰的方向和動力，「也給了我們重新聚在一起的理由」。

就算每週只有1次，賴依萱強調「真的很累」，所幸後來碰上同樣要從台中北上的學長也是俱樂部成員，她才免去騎車之苦。

去年12月25日是猛瑪象第2期開訓，當天氣溫只有攝氏16度，一群人在寒風中緊握著拔河繩，臉上還有著未乾的汗水，當訓練告一段落，不少人穿起厚外套、戴起毛帽禦寒。

「新竹的確風大又冷」，馮裕升笑說，雖然訓練的環境不能說舒適，但平心而論已經算很好了。他指出，猛瑪象給了所有想要追逐夢想的拔河人一個實踐自我的機會，還肩負傳承的責任，因為他相信，未來會有更多學弟、學妹一起加入，「這個俱樂部和這股精神，也會一直運轉下去」。（編輯：張雅淨）1120102