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三大法人買超270億台股重登2萬 法人：關注企業財報

2024/4/26 17:57
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（中央社記者張建中台北26日電）台股今天由電子與航運類股走強，三大法人同步買超新台幣270.84億元，推升指數上漲263.09點，收在20120.51點，成交值4187.02億元。法人表示，企業財報與未來營運展望是近期市場關注焦點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近期類股快速輪動，指數震盪劇烈，是盤整過程中正常表現，進行籌碼換手。

黃國偉說，台股自高點20883.69點滑落至近期低點19291.88點，回檔1591.81點，修正幅度約前波漲幅的1/3，大盤多頭格局並未遭到破壞。

台股本週彈升593.39點，黃國偉表示，隨著指數逼近月線20222點，因月線下彎，可視為短期壓力；不過，月線往下速度不快，助跌效應有限，指數可能呈現箱型整理格局。

黃國偉說，美國聯邦準備理事會（FED）遲遲未降息，且股價漲多，處於高檔，是影響台股先前修正的主因。隨著上市、櫃企業公布第1季財報的高峰期來臨，企業業績與未來營運展望應是市場關注焦點。

外資及陸資今天買超205.05億元，投信買超34.93億元，自營商買超30.86億元；三大法人合計買超270.84億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超前3名皆為航運類股，包括長榮航、陽明及華航，外資還買超長榮1萬3766張，為買超前10名之列。在外資買超推升下，長榮上漲逾3%，長榮航與華航分別上漲6.69%及5.39%，陽明更攻上漲停51.8元，整體航運類股指數勁揚4.4%。

外資其餘買超前10名有中環、友達、力積電、台積電、聯電及中石化。

外資賣超前10名有大同、神達、台泥、日月光投控、群創、復華富時不動產、兆豐金、南紡、華新及華邦電。（編輯：張良知）1130426

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