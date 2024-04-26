「萬里清德的挖礦人生」日文版5月上市 矢板明夫寫序文

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（中央社台北26日電）講述總統當選人賴清德生平故事的書籍「萬里清德的挖礦人生」日文版即將於5月14日在日本發行。日本亞馬遜網站發布「緊急出版」 通知指出，「站在抗中最前線的知日派的信念」、「台灣新總統的生命軌跡」。

資深媒體人周玉蔻撰寫的中文版書籍「萬里清德的挖礦人生」，即將在日本推出日文版。日文版書名為「賴清德 掌握世界命運的台灣新總統」，由日本產經新聞台北支局長矢板明夫翻譯及編著。此日文書定價1650日圓（約新台幣343元），目前在Amazon日本網路上接受預約，預購者5月14日可收到書籍。

日文版書籍封面的照片採用1月13日總統大選投開票當晚，賴清德在大選前晚會上接受支持者歡呼的照片。他當時身穿綠色競選夾克，高舉右手握拳，臉上笑容可掬。

日文版書籍書帶採紅底上有白色及黑字短文，書帶上寫著「緊急出版，此書由熟知新總統的台灣媒體人及產經新聞台北支局長撰寫世界最重要人物的全貌」、「站在抗中最前線的知日派的信念」、「台灣新總統的全貌生命軌跡」。

預購此日文版書籍的網頁上指出，此書詳實記錄台灣領導人。在總統大選期間，賴清德多次強調台灣已是主權獨立國家，沒必要宣布獨立。賴清德展現出封印「台灣獨立」主張務實的態度。

此書也提到，貧窮是賴清德父親留給他的「遺產」；賴清德母親的教誨；他身為醫師、政治家的信念；他為何被認為是台灣最親日的政治人物；他將如何因應中國。

日文版書籍由矢板明夫寫序文。內文分1至10章描述台灣總統選舉守住民主、在民主化波浪當中、賴清德卸下白袍從政、賴清德的政治風格、從政過程、由副總統當上民進黨黨主席並參選總統、賴清德的期待等。10章之外還追加「番外篇」介紹副總統當選人蕭美琴，並且附帶產經新聞專訪賴清德的內文。

矢板明夫向中央社表示，日本社會對賴清德還不是很了解，一些人甚至對他有「支持台獨」的刻板印象，但實際上的賴清德是更全面、更立體，掌握了包括日本在內整個東亞命運的發展，希望透過這本書讓日本讀者更全面地了解賴清德。（編輯：周永捷）1130426