暴雨「雄中湖」再現 校長嘆酸言酸語讓人心痛

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（中央社記者林巧璉高雄26日電）高雄連日豪雨，高雄中學操場再現「雄中湖」挨酸，校方趁雨勢漸歇清理，並表示已編列200萬元預算做排水系統。校長莊福泰感嘆「嘲笑努力工作的人和嘲笑資源班一樣讓人心痛。」

因操場不久前才剛施工換新跑道，這次逢大雨又淹水，不少學生在網路上說，「一生不看一次雄中湖會後悔」、「一千萬壓力測試沒過」、「如果你不知道千萬泡湯的感覺，那可以來雄中湖。」

校方表示，高雄中學自然條件不利於排水，因地下水位極高，地下室易淹水，排水系統因老舊及樹木根系發展都受阻，需要改善。

莊福泰日前赴美訪問，他今天在臉書（Facebook）發文說，昨天大雨，一直擔心學校操場會不會因短時間暴雨再度積水，果然還是積水，但退得也快。卻有少數學生酸言酸語，讓總務處人員很受傷，2年的認真努力被當笑話。

莊福泰說，自己看到校內人員感嘆「如果去年不做這個操場，繼續用破爛操場，也不會被嘲笑」，這句話讓他感到非常抱歉，也感受到台電總經理想辭職的心痛。

莊福泰感嘆，「這就是我們對待努力的公務員那種嘲笑、訕笑甚至污辱，你覺得你是正義者的批判，卻毫不去理解事情的脈絡和因果，最後公務人員就是選擇離開或選擇躺平。」

莊福泰解釋，在爭取興建跑道時，就期待連排水系統一起做，但申請的經費打了75折，因此選擇先做好跑道。今年校方已編預算要處理操場排水，昨天跑道再次淹水，部分學生的酸言酸語讓總務處很受傷。（編輯：郭諭儒）1130426