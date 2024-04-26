穩懋首季獲利寫近7季最佳 估第2季營收增逾1成

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）砷化鎵大廠穩懋第1季自結稅前盈餘新台幣3.08億元，季增9.2%，較去年同期稅前虧損5.55億元「轉虧為盈」，創2022年第2季以來近7季最佳稅前獲利表現，換算每股稅後獲利0.96元。公司展望第2季營收將較第1季成長1成以上。

穩懋今天舉行線上法說會，總管理處總經理陳舜平表示，智慧型手機市場歷經先前很大的庫存調整，到去年上半年整理進入尾聲，下半年回復健康水準，今年上半年仍延續拉貨動能。

由於第1季是傳統淡季，穩懋第1季營收44.42億元，年增率高達55.37%，但季減8.7%；毛利率22.4%，比去年同期拉升11個百分點，但較去年第4季下降7個百分點。

穩懋發言人曾經洲說明，第1季毛利率較前一季下滑，主因為淡季產能利用率下降，從去年第4季60%降到今年第1季55%；其次是產品組合變化，量大的產品出貨成長比較大，而相關產品毛利率較低；第3是合併子公司所持有的中國客戶上市股票本季股價波動影響，吃掉毛利率約2.4個百分點。

展望第2季，穩懋預估本季營收較上季成長約10至15%（Low-teens）；毛利率則落在25%上下（mid-twenties）。

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觀察4大產品線，以Wi-Fi PA（功率放大器）動能最強，陳舜平說，包括新的Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7，今年以來客戶需求都大幅上升。其次是智慧型手機，隨下半年新機發表前的事前備貨需求，第2季出貨也會較第1季成長。

至於通訊基礎設施（Infrastructure）和光學（Optical）產品方面，預估第2季營收會小幅下滑。光學產品出貨旺季本來就在下半年，加上客戶採取多元供應商策略，今年以來出貨下滑幅度比較大。（編輯：楊蘭軒）1130426