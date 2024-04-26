施敏首件台灣發明案 智慧局展出申請專利親筆簽名

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（中央社記者劉千綾台北26日電）為慶祝專利法公布80週年，經濟部智慧財產局今天起舉辦時光迴廊特展，除展出舊有專利案卷，更展出非揮發性記憶體發明人施敏第一件台灣發明案，克服當時晶圓製作所造成的環保問題，並有利提升後續雷射二極體的製造良率。

經濟部智慧局今天舉辦大師專題演講，並同步慶祝世界智慧財產權日，智慧局長廖承威、前司法院大法官蔡明誠、最高行政法院庭長陳國成及工業技術研究院副總暨法務長王鵬瑜等人出席。

同時，智慧局也舉辦時光迴廊特展，除了展示舊有專利案卷，其中更展出施敏的第一件台灣發明案，斑駁卷宗內留有施敏在發明專利申請書上的親筆簽名。

智慧局說明，該申請案的技術是克服當時製作半導體晶圓採用有毒的氯化氫氣體所造成環保問題，並且改良晶圓表面平整度，有利於後續雷射二極體製造良率的提升。

施敏去年11月過世，為全球著名的半導體學者，代表作為「半導體元件物理學」是近代工程及應用科學領域經典，有「半導體界的聖經」之稱。同時，施敏發明的「浮閘記憶體」廣泛應用於手機，平板電腦、數位相機及全球定位系統等電子產品中，促成資訊儲存的革命性發展。

智慧局表示，台灣企業在全球產業鏈占有重要的地位，尤其半導體產業領先全球，超過6成的先進製程產能由台灣提供，要確保如此強勁的產業競爭優勢，專利制度扮演關鍵角色。

智慧局指出，好的專利制度不僅能保障研發成果、促進產業發展，更可以提升國家競爭力，近幾年來，外資來台設廠投資，更積極設立研發中心，也代表台灣專利制度獲得認可。

此外，智慧局以「專利法公布80週年」為題發行特集，分別就專利法制、審查實務、專利訴訟及產業專利策略運用，邀請蔡明誠、陳國成、王鵬瑜，以及智慧局員工撰文。（編輯：林興盟）1130426