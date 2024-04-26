國家文藝獎頒獎 蔡總統：回歸粉絲身分支持創作

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）第23屆國家文藝獎頒獎典禮今天舉行，得獎者夏曼．藍波安、梅丁衍、「小咪」陳鳳桂及劉嵩出席領獎，將卸任的總統蔡英文與會表示，未來會回歸藝文粉絲身分，持續支持創作。

蔡總統表示，擁有好奇心、保持開放可能與無盡探尋是把事做好重要條件，4名得主是各領域佼佼者，感謝大家在專業領域貢獻，堅持對美、愛及土地的信念與熱情，為台灣變好持續投入心力。

蔡總統說，自稱「被海馴化」的海洋文學作家夏曼．藍波安每天日常就是寫作、划船與捕飛魚，讓她有點羨慕。夏曼．藍波安作品橫跨多種文類，兼融達悟語與漢語語法，開創台灣海洋文學與接軌世界，感謝夏曼．藍波安對原住民文化的貢獻。

蔡總統說，小咪是歌仔戲國寶藝術家，小生、小旦、三花或丑角，演什麼像什麼，「百變精靈」綽號實至名歸，且傳承技藝不停歇；小咪曾說：「一直動、一直演戲、一直教學就不覺得老，也沒時間老」，這個精神讓她敬佩。

蔡總統表示，創作形式多樣的藝術家梅丁衍對當代政治有許多批評，引發不同觀點，「在多元世界裡面，對話永遠是最好的」，對話的人不是嘗試說服彼此，而是要知道不同立場的存在，感謝梅丁衍對台灣解嚴以來藝術文化與當代社會有很多貢獻。

蔡總統說，紀錄片導演劉嵩大量記錄台灣歷史文化與社會，低調謙和、功夫扎實。每當有人稱讚，劉嵩總說自己不重要，作品與觀眾較重要，把創作自我降到最低、努力呈現內容，這是哲學與智慧。

蔡總統代表國家謝謝4人，希望獎項給他們更多勇氣、持續創作。

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蔡總統還以輕鬆語氣說， 這是她最後一次以總統身分出席頒獎典禮，過去考慮維安規格，她逛展覽、書店機會較少，5月她將卸任，有新作品、好展出，歡迎與她分享，她會買票入場。

文化部長史哲表示，文化是台灣走向世界的重要名片，很感謝4名獲獎者持續努力與創作，在世界面前展現台灣民主自由呈現的多元文化魅力；國家文化藝術基金會董事長林淇瀁（向陽）感謝獲獎者熱愛藝術文化美學，豐富國家文藝獎內涵，肯定他們對推動文化藝術發展的貢獻。（編輯：李明宗）1130426