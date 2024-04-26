卜學亮談黃子佼：還是朋友不切割

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（中央社記者洪素津台北26日電）藝人卜學亮今天被問到身陷醜聞的藝人黃子佼時表示，兩人還是朋友，不會切割，但做錯事就讓當事人去承受與面對。

卜學亮和黃子佼恩師都是藝人張小燕，兩人關係深厚，而黃子佼持有兒少性影像，卜學亮說，他也是看新聞報導才知道，以前不知情。

以永續發展目標（SDGs）為核心精神，打造台灣鄉村綜藝的實境節目「我的明星村長」下午舉辦記者會，邀明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、Matzka與禾浩辰分享深度下鄉，為村民服務心得。卜學亮感性分享透過錄製節目，重新認識生長的土地，非常有意義。

外傳卜學亮和姚元浩在節目上意見相左而不合，卜學亮表示，姚元浩個性太急、太衝，有點完美主義，有天深夜還特地找對方談心，但「講不通」，事情既已傳開，以後在節目裡就直接講，不用再私下溝通。

深入鄉里感觸深、在節目落淚的姚元浩說：「我們真的是充當水電工和木工」，解決大小事，每天好充實，看到村民感謝笑容真的是最棒回饋。

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他說，曾幫85歲獨居長者整理資源回收場地，卻發現大家隨意放置家庭垃圾，更有惡意丟棄的尿布，讓他很心疼，無奈能力很有限，希望藉節目提醒年輕人，如果有時間就回家看看阿公、阿嬤與父母。

郭泓志表示，結合每人小小力量，可讓老舊街道明亮起來，5個人一起執行任務，團結力量大；首次參與實境節目的Matzka說，收到邀約時很驚訝，但他就發揮音樂人特長，隨口哼哼唱唱，緩和一下緊繃氣氛；禾浩辰表示，他年輕力壯很耐操，分擔粗重工作，跟著前輩們學習成長很多。（編輯：李明宗）1130426