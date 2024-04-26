亞洲U20田徑賽 女子標槍朱品薰摘金、戴佑芩鍍銀

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（中央社記者黎建忠台北26日電）在杜拜舉行的亞洲U20田徑錦標賽今天傳來捷報，台灣女子標槍好手上演金包銀，朱品薰以52公尺26的成績摘金，戴佑芩則以52公尺01鍍銀。

目前就讀國立台北教育大學一年級的朱品薰，在上大學前已以亞運培訓隊身分在國訓中心接受教練薛聖融指導，亞運結束歸建後，才回到學校唸書並一邊訓練。

薛聖融在接受中央社記者訪問時提到，其實出發前覺得這面金牌是很有挑戰性的，因為中國好手實力也很堅強，「原本第一投擲完之後，希望她可以順順地丟，結果到後來太想發力，反而技術環節沒有做好，雖然摘金，但這個成績我覺得算是普通而已」。

薛聖融透露，朱品薰的個性活潑也有點古靈精怪，但是教給她的東西都很能吸收，「我們平常相處也很像兄弟模式，我相當看好她的未來性」。

平常在國立台北教育大學的教練、同時也是台灣女子鉛球全國紀錄保持人林家瑩表示：「其實我在學校帶她的日子才幾個月，但是她的個性很好，練習的菜單課表也都會努力做完。」

中華民國田徑協會理事長葉政彥得知好消息後，立即頒發金牌300美元（約新台幣9800元）、銀牌200美元、銅牌100美元，以及破最佳成績加發100美元的激勵獎金，另外，教練也可獲得一半獎金。

2024年亞洲U20田徑錦標賽從4月24日至27日在杜拜登場，今年由於和國內全中運撞期，因此僅派出3男、3女參賽。（編輯：管中維）1130426