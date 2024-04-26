市場關注美企財報和經濟數據 亞股互有漲跌

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（中央社香港26日綜合外電報導）美國科技巨頭最新公布的財報優於市場預期，減輕投資者對科技股帶動的美股漲勢可能過頭的疑慮，但美國經濟數據疲軟仍拖累美股收低，亞股今天收盤互有漲跌。

法新社報導，市場對美國經濟展望的擔憂再度浮現，使原本的樂觀氣氛烏雲罩頂。美國最新公布的經濟數據不如預期，加上核心通膨率升幅預料將高於市場預估，引發外界擔憂美國可能步入停滯性通膨（stagflation）。

美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）將在稍晚出爐，投資人期盼透過這項數據，在聯準會下週舉行政策會議前找到有關其利率計畫的線索。

亞洲投資者度過股市普遍收高的一週。美國企業財報強健，為過去數月股市大漲提供正當理由，抵銷聯準會降息希望消退的影響。

科技巨頭微軟（Microsoft）和谷歌（Google）母公司Alphabet最新公布的財報優於預期，持續帶動美股上漲。Alphabet還公告首次配發股利。社群媒體公司Snap也提出樂觀的營收預測。

但美股3大主要指數昨天均收低，此前外媒報導美國經濟第1季經濟成長率遠低於預期，消費者支出也不如市場預估。

亞股方面，日經225指數小漲0.81%，收在37934.76點，香港恆生指數勁揚2.12%，收報17651.15點。

上海證券交易所綜合股價指數也上漲1.17%，以3088.64點作收。台股指數終場收在20120.51點，漲幅為1.32%，站回2萬點大關。

首爾和馬尼拉股市也收高。

不過，雪梨、新加坡、威靈頓及雅加達股市均收低。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130426