泰雅口述傳統保存者楊忠義辭世 文化部頒贈旌揚狀

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）苗栗縣泰雅族北勢群Gaga口述傳統保存者楊忠義16日辭世，享壽72歲。文化部文化資產局主任秘書張祐創今天代表頒贈文化部旌揚狀，表彰楊忠義長年對泰雅族口述傳統的保存、傳承。

文化部文化資產局發布新聞稿表示，張祐創今天代表頒贈文化部旌揚狀，由楊忠義夫人賴秀慧代表受贈。

根據文化部文化資產局新聞稿，楊忠義Mayngus．Yukih於1952年出生於苗栗縣泰安鄉麻必浩（永安）部落，2019年經苗栗縣政府公告認定為「泰雅族北勢群Gaga口述傳統」保存者。傳統的泰雅族社會無文字書寫，以祖先流傳的語言敘述或歌謠吟唱進行部落歷史記憶與Gaga文化。

新聞稿指出，苗栗縣泰雅族北勢群口述傳統，是由部落擅長言說的長老進行說唱，以輪唱的方式依序唱出自己部落的遷徙故事，描述族人遷徙的歷史，表述完整；吟唱是以單獨或對唱方式表達心情，亦會針對不同的情境吟唱主題，具有該族的語言智慧，呈現出泰雅族獨特的吟唱美學，深具文化意義及傳統特殊性。

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楊忠義生前曾為泰安鄉麻必浩（永安）部落頭目，除在校擔任學校教師、主任職務外，亦積極推動部落文化復振、族語復興運動，尤其擅長以泰雅族語講述神話傳說、部落遷移、傳統Gaga規範等文化事務，並長年身體力行實踐泰雅族北勢群傳統祖靈祭Mahu文化的推廣，吸引部落年輕世代對於族群文化的認識與參與。他一生致力傳揚泰雅族傳統歌謠吟唱內容與泰雅口傳藝術、文化習俗、祖訓規範、遷徙歷史、生態環境知識等傳統智慧，體現泰雅族口傳文學與歷史記憶的寶藏。

文化部表示，感念楊忠義長期致力推動維護部落文化傳承，將持續協助泰雅族口述傳統的傳承記錄工作，讓這項珍貴的原住民族無形文化資產在泰雅族世代間永續流傳。（編輯：陳政偉）1130426