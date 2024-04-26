北市移除「飛躍東區」未徵詢創作者意見 藝文界反彈籲應依法開會

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（中央社記者王寶兒、陳怡璇台北26日電）台北市敦化藝術通廊作品之一「飛躍東區」23日遭北市府移除，引起逾百名藝術界人士呼籲應重新依合法程序決定作品去留。北市文化局回應，正研議此個案補救辦法。

「飛躍東區」為1999年設置於台北市慶城街與敦化北路口槽化島的不鏽鋼大型作品，為台北市規劃「敦化藝術通廊」9件作品之一，此案曾在2007年獲得文建會主辦首屆公共藝術獎的公共藝術卓越獎、最佳策畫獎、最佳教育推廣獎等。

按「公共藝術設置辦法」，公共藝術的移置或拆除需經審議會審議通過，其內容至少應包含計畫背景及移置或拆除緣由、原創作者同意書或執行及徵選小組成員專業意見等。

創作「飛躍東區」的藝術家黃銘哲接受中央社記者訪問表示，拆除前僅接到電話通知會勘，自己並無到場。而在1999年設置作品後，「飛躍東區」從沒維護修繕過，2000年到2001年間曾自主想去修護，但因沒申請而被驅離。

黃銘哲妻子徐育鳳補充，「飛躍東區」作品經台北市都市發展局移交至工務局下的公園路燈工程管理處，拆除理由是「作品斑駁、太過抽象」，「但公園處20多年來不去維護，難道不算瀆職嗎？」目前作品已送回工作室修復，「我們20年來經過都不想看，心血被人糟蹋」。

徐育鳳表示，「飛躍東區」設置以來，曾因當地民眾反映「影響風水」、「過於抽象」等，收到正式通知討論是否拆除，但當時經審查專家否決。此次黃銘哲僅接獲公園處電話通知是否要前往作品會勘，是否決定拆除、審議過程等，均無正式通知信。

台灣視覺藝術協會（視盟）透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，台北市政府逕自移除作品「飛躍東區」，且未徵詢藝術家意見，恐有罔顧「公共藝術設置辦法」的疑慮。

視盟發起連署，呼籲北市府應重新依合法程序，召開原執行小組會議，決定作品是否留置、移置或移除，連署表單自25日凌晨至今天下午為止，共有400多名藝術界工作者及相關人士回應連署，包含國家文藝獎得主莊普、著名設計師劉開、藝術家涂維政等。

文化局表示，公園處於3月11日辦理會勘，文化局已於會中說明此作品屬性，並建議此處須尊重藝術家，取得同意後妥處，有關公園處會議紀錄誤植文化局同意移除一節，已於3月22日去函請求更正。

文化局長蔡詩萍已親自致電藝術家表示關心及了解相關狀況。文化局表示，正諮詢公共藝術專家學者，研議個案的補救辦法，以及未來類似案件通盤處理原則。（編輯：管中維）1130426