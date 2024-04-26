森山直太朗隔10多年訪台 讚台灣地震救災反應快

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（中央社記者王心妤台北26日電）日本創作歌手森山直太朗明晚將在台北開唱，他今天受訪時稱讚台灣對於地震救災反應迅速，日本應該跟台灣學習，而相隔10多年再度來台灣開唱，他也說台灣人依舊相當親切。

森山直太朗2003年以歌曲「櫻花」掀起熱潮，不只是畢業季代表歌曲，甚至紅到被台灣藝人張善為翻唱成中文版「真夏的櫻花」。這次相隔10多年再度來台灣開唱，森山直太朗今天受訪時表示，很期待吃到小籠包、滷肉飯、炒麵等美食。

森山直太朗表示，上次來台灣是在花博公園開唱，當時是上萬人的演唱會，人數多到讓他印象深刻，加上場外有許多攤販，記得大家都會邊吃邊聊，「這次來，能感受到台灣人依舊很親切，人與人之間沒有隔閡感，這種感受是沒有改變的。」

中央氣象署今天上午發布大雨特報，森山直太朗原訂在西門町直播，他今天強調，「會照原定計畫進行，風雨無阻前行，淋到全身濕彈吉他也是有可能的。」

另外，花蓮月初發生強震，森山直太朗表示，台灣救災的反應都很及時，整個社會也能很快速地應對，「看到這一面，覺得日本應該向台灣學習。」（編輯：陳政偉）1130426