詹姆斯率湖人擊退鵜鶘 季後賽首戰金塊

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（中央社紐奧良16日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽席次之爭已進入最後階段。洛杉磯湖人隊今晚在詹姆斯帶領下，在西區附加賽中以110比106擊敗紐奧良鵜鶘隊，也確定將與去年冠軍丹佛金塊隊在週末碰頭。

湖人隊的詹姆斯（LeBron James）本場比賽得到23分、9助攻和9籃板，戴維斯（Anthony Davis）得到20分和15籃板。羅素（D'Angelo Russell）有21分入帳，其中有5個3分球。

這場關鍵的附加賽中，湖人隊三分球35投14中，鵜鶘隊29投9中，威廉森今晚並沒有得到平時得分較多的隊友支援，殷格拉姆（Brandon Ingram）12投有8球沒進，全場僅11分，麥卡倫（CJ McCollum）15投只有9分。

墨菲（Trey Murphy III）得12分，其中2記3分長射砲是下半場自28英尺外出手，幫助鵜鶘自一度落後18分中追平比數。

湖人第3節在八村壘（Rui Hachimura）上籃後取得75比57領先，但鵜鶘以一波19比8的攻勢，在比賽剩下5分31秒時將比數拉近，鵜鶘最終在3分53秒時由威廉森將比數追至93比93平手。

鵜鶘隊威廉森拿下40分和11籃板，不過比賽終場前3分19秒時，威廉森在雙方95分平手時因為受傷，前往更衣室。

隨後詹姆斯跳投得手，戴維斯又接獲芮維斯（Austin Reaves）傳球完成空中灌籃，湖人後場大將羅素（D'Angelo Russell）再投3分，加上戴維斯關鍵的進攻籃板，讓湖人隊鎖住最後勝利。

湖人晉級後將與去年總冠軍金塊隊在西區季後賽首輪碰頭，湖人去年是在西區冠軍賽遭金塊橫掃；鵜鶘隊將在19日於主場迎戰金州勇士隊與沙加緬度國王隊的勝隊，爭奪剩下的季後賽門票，不過威廉森可能無法上場。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130417