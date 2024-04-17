NBA國王淘汰勇士 與鵜鶘爭季後賽西區第8種子

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）NBA金州勇士今天附加賽首戰客場出戰沙加緬度國王，射手湯普森表現不理想，10投0中，而國王靠著穆雷單場8顆三分球、轟下32分，以118比94勝出，下一戰將與鵜鶘爭奪季後賽西區第8種子。

美國職籃NBA勇士球星柯瑞（Stephen Curry）去年季後賽首輪在搶7大戰狂轟50分，幫助勇士力壓國王，闖進次輪，本季國王與勇士例行賽分別排名西區第9、10，兩隊今年提前在附加賽狹路相逢。

勇士防守悍將培頓（Gary Payton II）今天因傷缺陣，而國王陣中也有傷兵，射手蒙克（Malik Monk）、赫爾特（Kevin Huerter）來不及在附加賽歸隊。

不過，國王今天顯然有備而來，開賽進攻端打得強勢，並祭出高壓防守，壓制「浪花兄弟」柯瑞、湯普森（Klay Thompson）發揮，而國王的穆雷（Keegan Murray）更扮演進攻要角，球隊前13分中就包辦11分。

穆雷單節4顆三分球，助國王首節以31比22領先，而勇士射手湯普森上半場5投0中、得分掛蛋，讓球隊陷入苦戰，勇士靠著庫明加（Jonathan Kuminga）次節挺身而出，將比分追成50比54。

雙方易籃後，柯瑞第3節連得5分，一度追成僅剩1分差，但國王隨後把握外線空檔機會，巴恩斯（Harrison Barnes）、穆雷、佛克斯（De'Aaron Fox）輪番飆進三分球，將分數拉開至91比76。

國王隊末節維持穩定雙位數領先優勢，而穆雷繼續砍進三分球，勇士無力逆轉，最終國王以24分差迎接勝利。

國王若想要取得季後賽門票，今天贏球後，接下來還得在20日擊敗紐奧良鵜鶘，才能以西區第8種子之姿挺進季後賽，屆時將與西區龍頭奧克拉荷馬雷霆在季後賽首輪會師。

國王此役先發5人得分都雙位數，穆雷拿下32分，包括8顆三分球，外加9籃板，佛克斯斬獲24分、4籃板、6助攻，巴恩斯貢獻17分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）、艾里斯（Keon Ellis）各得16分、15分。

勇士柯瑞攻下全隊最高的22分，替補出發的穆迪（Moses Moody）、庫明加各得16分，至於本季場均17.9分的湯普森，此役表現失常，10次出手都落空，得分掛蛋，也是勇士輸球主因，勇士最終無緣連3季挺進季後賽。（編輯：張雅淨）1130417