巴黎奧運美國男籃11人出爐 詹姆斯柯瑞杜蘭特都入選

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（中央社記者陳容琛台北16日電）挑戰奧運男子籃球項目5連霸，美國男籃今天公布2024巴黎奧運的11名參賽名單，由美國職籃NBA歷史得分王詹姆斯領軍，搭配柯瑞、杜蘭特等球星。

美國男籃去年在世界盃僅拿下第4名，讓眾多球星早早喊話，將加入今年巴黎奧運代表隊，幫助美國完成奧運男子籃球項目的5連霸。根據美國媒體ESPN報導，備受矚目的美國男籃12人名單，今天公布其中的11名球員，由第4度征戰奧運舞台的詹姆斯（LeBron James）領軍。

其餘包含柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔特姆（Jayson Tatum）、布克（Devin Booker）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）及阿德巴約（Bam Adebayo）。

其中，現年36歲的柯瑞將是首度在奧運舞台亮相，而手握3枚奧運金牌的杜蘭特，則要挑戰史上最多金牌的男子籃球運動員。

美國男籃在巴黎奧運與歐洲強權塞爾維亞及非洲代表南蘇丹同組，執掌兵符的4座NBA冠軍教頭柯爾（Steve Kerr）日前曾表示，相當期待在奧運面臨的挑戰。

外界關注美國男籃的第12人，美國媒體分析，洛杉磯快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）及奧蘭多魔術班凱羅（Paolo Banchero）、布魯克林籃網布里吉斯（Mikal Bridges）與紐約尼克布朗森（Jalen Brunson）等皆為可能人選，其中以雷納德的機會最高。（編輯：吳協昌）1130416