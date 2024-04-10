NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
2024/4/10 13:50（4/10 13:59 更新）
（中央社密爾瓦基9日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克與密爾瓦基公鹿之戰，兩隊整場比賽只獲兩次罰球寫下紀錄，塞爾蒂克更成為在比賽中完全沒有罰球機會的史上第1隊。
這場比賽公鹿以104比91擊敗塞爾蒂克，公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在首節剩下19秒時獲得罰球機會，這是兩隊球員此役唯一站上罰球線的時刻，結果他兩罰中1。
公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）說：「天啊！（NBA總裁）席佛（Adam Silver）樂壞了。比賽時間1小時57分鐘，你們可以來看場球，然後再去吃頓晚餐。這太不可思議了。 」
瑞佛斯表示，他是在比賽結束後，才知道罰球那麼少。
瑞佛斯表示，當工作人員把攻守數據表給他時，他說需要整場比賽的數據。瑞佛斯說：「我以為那是半場的統計數據，我沒有看錯，這是一場只罰兩次球的比賽，這真的太瘋狂了。」
在此之前，曼菲斯灰熊、亞特蘭大老鷹共同保有單隊單場只罰1球的NBA紀錄，塞爾蒂克今天完全沒有罰球，改寫了紀錄。公鹿今天只犯規4次，也是聯盟最少1次。
塞爾蒂克、公鹿兩隊此役合計只罰2球刷新紀錄。2019年11月10日的比賽，印第安那溜馬罰了5球、奧蘭多魔術罰了6球，這是過去單場兩隊合計罰球次數最少的一次。
這個罕見的紀錄發生在塞爾蒂克與公鹿交手時，尤其令人驚訝，在今天賽前，安特托昆博本季的罰球次數是冠於全聯盟的780次，里拉德（Damian Lillard ）494次排在第7，塔特姆（Jayson Tatum）罰了488次則排名第8。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1130410
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