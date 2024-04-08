NBA灰狼重返西區龍頭 湖人吞敗晉級季後賽難度增加[影]

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）瑞德今天攻下全場最高31分，率灰狼127比117擊敗湖人，灰狼以54勝24敗的戰績重登NBA西區龍頭寶座；湖人排名掉到西區第9，打進季後賽之路更加艱困。

美國職籃NBA例行賽結束後，東、西區前6名可直接揮軍季後賽，7到10名需打附加賽。7、8名對戰的勝隊為季後賽第7種子，敗隊需再與9、10之戰的勝隊交手，爭季後賽最後1張門票。

今天這一役，洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）因為出現流感症狀未出賽。戴維斯（Anthony Davis）則是於首節的一波進攻中，被明尼蘇達灰狼的安德森（Kyle Anderson）打到眼睛，只打12分鐘就退場。

在湖人少了戴維斯捍衛禁區後，灰狼在第2節大開殺戒，一口氣轟下46分奠定勝基，最終輕鬆獲勝。

今天贏球後，灰狼拿下最近9場比賽中的第7勝，這讓他們擠下丹佛金塊，成為西區霸主，有機會在本季拿下隊史第2次西區第1的成績。

瑞德（Naz Reid）除攻下31分，還抓下11個籃板，愛德華茲（Anthony Edwards）為灰狼貢獻26分，並送出8次助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）有18分、16籃板的「雙十」成績。

湖人此役吞敗，終止一波4連勝，雖然這只是他們近11戰中的第2場敗仗，但在關鍵時刻輸球，讓他們戰績變成45勝34敗，排名暫居西區第9，落後沙加緬度國王0.5場。

八村壘（Rui Hachimura）此役攻下湖人全隊最高的30分，板凳出發的海斯（Jaxson Hayes）貢獻了19分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）獲18分，羅素（D'Angelo Russell）有15分、11助攻進帳。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130408