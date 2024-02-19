詹姆斯退休尚無時間表 想在湖人結束NBA生涯
2024/2/19 11:16（2/19 11:34 更新）
（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）手握4枚美國職籃NBA總冠軍戒指的詹姆斯（LeBron James）今天表示，他還沒有規劃何時會向球迷告別，但希望自己能穿著洛杉磯湖人球衣退休。
法新社報導，曾4度獲選為NBA年度最有價值球員（MVP）的39歲超級球星詹姆斯，今年第20度在明星賽出賽，寫下紀錄。他今天於明星賽前談到自己在湖人退休的可能性。
在NBA生涯第21個球季的詹姆斯說：「我沒有規劃還要打幾個球季，但我知道所剩不多了。」
「我是湖人的球員，很高興過去6年是球隊的一分子，希望能保持下去，但對還能持續多久，或將穿上哪一隊的球衣，我沒有答案。」
「但我希望是湖人，這是偉大的球團，有很多偉大的球員。我們就看看吧，我不知道會怎麼結束，但那終將到來，那是一定會發生的。」
詹姆斯曾表示，他希望能和兒子布朗尼（Bronny James）一起在NBA打球。布朗尼目前是南加州大學（University of Southern California）的大一新鮮人。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130219
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