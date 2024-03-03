LeBron James切入上籃得手 NBA首名生涯4萬分球員誕生[影]

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（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）NBA超級球星詹姆斯在今天湖人對金塊之戰，於第2節比賽剩下10分39秒時，切入上籃得手拿下兩分，正式成為NBA史上首名生涯總得分達4萬大關的球員。

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天在主場迎戰上個球季的總冠軍丹佛金塊，賽前湖人的詹姆斯（LeBron James）生涯總得分達3萬9991分，僅差9分就能締造生涯4萬分的空前紀錄。

詹姆斯2023年2月7日在面對奧克拉荷馬雷霆一戰，以一記背框推進後的後仰跳投，拿下他NBA生涯第3萬8388分，正式超越前湖人名將賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為NBA歷史得分王。

本季是39歲的詹姆斯生涯第21個球季，至今共出賽1473場，生涯拿過1次得分王的他，在今天這場比賽之前，平均每場比賽可攻下27.1分。

2003年選秀會被克里夫蘭騎士以狀元籤選上的詹姆斯，是2004年的新人王，生涯待過騎士、邁阿密熱火、湖人3隊，拿過4次總冠軍，4次都獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP），也曾4度獲選為年度MVP，13次入選為年度第1隊，5度進到年度防守第1隊，並20次獲選參加明星賽。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130303