詹姆斯里程「悲」 每逢紀錄夜輸球機率高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北3日電）美國職籃NBA湖人球星詹姆斯今天對上金塊達標生涯4萬分的紀錄，不過球隊仍以10分之差輸球，綜觀詹姆斯生涯的紀錄夜多以輸球作收，也難怪他賽後表示，感覺有點「苦澀」。

詹姆斯（LeBron James）今天率領洛杉磯湖人在主場迎戰衛冕軍丹佛金塊，開賽首節詹姆斯並沒有刻意強打拿分，反而傳出3次助攻試圖串聯全隊攻勢，就看得出來他很想贏得比賽，詹姆斯直到首節剩下6分20秒，才靠著轉換快攻上籃得手，在本場比賽首開紀錄。

只可惜湖人僅打了半場好球，下半場全隊合計僅拿下48分，遭到金塊逆轉落敗。

根據美國媒體統計，詹姆斯生涯的紀錄夜大多沒能贏球，包括締造NBA最年輕1萬分的比賽，當時效力克里夫蘭騎士的詹姆斯敗給波士頓塞爾提克；成為最年輕3萬分得主時也敗給聖安東尼奧馬刺。

至於在詹姆斯生涯總得分數上的紀錄，包括超越喬丹（Michael Jordan）的3萬2292分時不敵金塊、超越布萊恩（Kobe Bryant）的3萬3643分時敗給費城76人、超越馬龍（Karl Malone）的3萬6928分時輸給華盛頓巫師、超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387分的紀錄夜則是不敵奧克拉荷馬雷霆。

這樣有點尷尬的窘境，也讓詹姆斯同隊好友戴維斯（Anthony Davis）賽後受訪時開玩笑地說：「我想他（詹姆斯）應該停止打破紀錄，因為他每次打破紀錄我們都會輸，不過今天這場比賽更像是達成某種里程碑。」（編輯：張雅淨）1130303