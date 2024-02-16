NBA湯普森相隔4358天替補轟35分 勇士擊退爵士

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）美國職籃NBA金州勇士射手湯普森今天對戰猶他爵士一役，自2012年3月12日新秀賽季以來，首度從替補出發，反而表現大爆發，狂飆7顆三分球、攻下35分，率隊以140比137獲勝。

34歲的湯普森（Klay Thompson）曾幫助勇士拿下4座冠軍，自2012年3月12日菜鳥球季以來連續727場先發，根據ESPN Stats & Info數據顯示，為史上第4長，僅次於德羅森（DeMar DeRozan）、里拉德（Damian Lillard）、柯瑞（Stephen Curry）。

不過，湯普森本季出賽49場，場均得分17分、三分球命中率36.8%，2項數據都至少是近10年來新低，而他昨天對戰洛杉磯快艇，14投僅4中，也讓他不動先發位置，在今天被菜鳥波齊姆斯基（Brandin Podziemski）取代。

湯普森今天從替補打起，反而徹底解放得分火力，22投13中，包括7顆三分球，更在今天達成生涯1萬5000分里程碑，也是隊史第6人。

「你可以做2件事，可以因此賭氣，也可以做出回應。」湯普森選擇了後者，他自認今天自己做得很好。

湯普森透露，「整場比賽中，我和第2陣容一起在場上時，就意識到自己可能會成為進攻的焦點，這是一個有趣的角色，我也想向教練證明。」

勇士隊今天次節單節狂轟48分，半場打完以84比71領先爵士，湯普森第3節獨攬18分，將比分拉開至120比102，末節險遭爵士翻盤，爵士柯林斯（John Collins）倒數41.1秒扣籃追成1分差，所幸柯瑞在最後2.1秒把握2罰機會，最終以3分差險勝，幫助總教練柯爾（Steve Kerr）收下執教第500勝。

勇士陣中除了湯普森外，包括葛林（Draymond Green）23分在內，還有5人得分雙位數。爵士以薩克斯頓（Collin Sexton）斬獲35分、9助攻表現最佳，而喬治（Keyonte George）進帳33分次之。（編輯：張雅淨）1130216