恩比德缺陣 柯瑞只拿9分勇士照贏76人

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（中央社費城7日綜合外電報導）76人當家中鋒恩比德今天無法出賽，讓勇士即便看板球星柯瑞僅獲9分，仍在魏金斯拿下21分帶領下，127比104獲勝，拿下去年11月初以來，首次的客場2連勝。

金州勇士兩度獲選為美國職籃NBA年度最有價值球員（MVP）的柯瑞（Stephen Curry）今天僅拿9分，但對上飽受傷兵困擾的費城76人，一度領先達30分，是本季之最，最終輕鬆獲勝。

魏金斯（Andrew Wiggins）說：「這是團隊的努力，我們都是攻防兩端的要角，融入比賽當中，堅定執行比賽計畫，為彼此打好每一球。」

勇士上半場僅以48比45小幅領先，但第3節飆出43比23的進攻，拉開領先差距，也奠定勝基，陣中的湯普森（Klay Thompson）和庫明加（Jonathan Kuminga） 都為球隊挹注了18分，

目前戰績30勝20敗，排在東區第5的76人，吞下最近8場比賽中的第7敗。

戰績23勝25敗，在西區排名第11的勇士，此役贏得近5戰裡的第4勝。勇士這波客場之旅的戰績，目前提升到3勝1敗，接下來將在8日對上印第安納溜馬。

拿下全隊最高分，魏金斯還抓下10個籃板，對於自己拿下本季的第2次「雙十」成績，他感到十分滿意。

76人上季獲選為年度MVP的恩比德，因為左膝傷勢必須接受手術治療，至少會缺陣4週；而76人本季在沒有恩比德的情況下，戰績是慘澹的4勝12敗。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130208