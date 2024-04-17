前NBA灌籃王葛里芬宣布退休 結束14年職業生涯

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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職籃NBA前選秀狀元、曾拿過灌籃大賽冠軍的葛里芬（Blake Griffin）今天證實退休，結束14年職業生涯，他最後一次出賽已是近一年前。

現年35歲的葛里芬在社群媒體輕描淡寫地宣布退休，也感謝職業生涯中的所有貴人。

「我對每個時刻滿懷感激，不僅僅是好的時刻：贏球、得獎、扣籃，也包括和家人、朋友、球迷、隊友與教練度過的難忘時光。」

葛里芬表示：「我從沒想過發表『致籃球界的信』宣布退休，我還是不會那麼做。」

「但當我回想職業生涯，腦中不斷浮現的感覺、我想表達的一件事，就是感恩。」

葛里芬上次在NBA出賽已經是去年4月、2022-2023賽季的季後賽，最後他效力的波士頓塞爾蒂克敗給了亞特蘭大老鷹。2023-2024賽季他一場未打。

葛里芬2009年以狀元身分加入洛杉磯快艇，在快艇打了8年，生涯大半時間都在那裡度過。

葛里芬6度入選明星賽，加入塞爾蒂克前還曾效力底特律活塞和布魯克林籃網。

他生涯出賽765場，場均19分、8籃板與4助攻，2011年還拿過灌籃大賽冠軍。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1130417