詹姆斯大三元湖人鎖定第8 鵜鶘免打附加賽夢碎

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（中央社紐奧良14日綜合外電報導）詹姆斯今天交出大三元成績單，率NBA湖人124比108擊敗鵜鶘，此役贏球的湖人鎖定西區第8種子的位置，鵜鶘則在自己輸球、太陽獲勝的情況下排名西區第7，無法免打附加賽。

本季在打他美國職籃NBA生涯第21個球季，詹姆斯（LeBron James）老當益壯，此役搶下28分、11籃板、17助攻，個人本季第5次大三元，還有5次抄截進帳。戴維斯（Anthony Davis）為洛杉磯湖人貢獻30分、11籃板的雙十成績，芮維斯（Austin Reaves）、羅素（D'Angelo Russell）分別攻下20分、19分。

這場比賽湖人贏、紐奧良鵜鶘輸，加上鳳凰城太陽靠畢爾（Bradley Beal）砍下36分，以125比106擊敗明尼蘇達灰狼後，鵜鶘、湖人確定排在西區第7、第8名，兩隊接下來將在附加賽再度交鋒。

勝隊可以西區第7種子身份挺進季後賽，與第2種子丹佛金塊拚晉級；敗隊將與第9、第10名的沙加緬度國王與金州勇士之戰的勝隊爭奪西區最後1張季後賽門票，獲季後賽入場券的那隊，將以第8種子身份，與第1種子奧克拉荷馬雷霆搶晉級的資格。

麥卡倫（CJ McCollum）攻下鵜鶘最高的25分，瓊斯（Herbert Jones）則有18分進帳；因膝傷缺期12場比賽後復出的殷格拉姆（Brandon Ingram）獲得13分，本季平均每場比賽可搶下23分的威廉森（Zion Williamson），此役受限於詹姆斯的防守只得12分。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1130415