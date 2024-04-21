金塊約基奇第3節帶走勝利 湖人季後賽首敗

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（中央社丹佛20日綜合外電報導）NBA西區季後賽今天由衛冕的金塊在主場迎戰湖人。湖人上半場以詹姆斯與戴維斯為核心取得優勢，不過第3節金塊的約基奇展現宰制能力，一波強攻帶走勝利，最終比數114比103。

丹佛金塊隊今天是由約基奇（Nikola Jokic）開張，這位今年看好拿下最有價值球員的中鋒向來以助攻聞名，不過他在上半場對湖人隊的破壞力有限。

反觀洛杉磯湖人隊，上半場以詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）為核心，兩人就包辦了全隊半場中的37分。特別是中場結束前，詹姆斯在戴維斯助攻下投進3分球，助全隊以60比57領先。

下半場開賽，兩隊你來我往，第3節終了前8分鐘兩隊戰成67比67平手，不過約基奇此時開始發威，個人不但拿下4分再送出3次助攻，將比數拉開至9分差；詹姆斯則是出現個人第4次失誤，金塊這一波攻勢最後領先對手達14分，湖人隊則是靠普林斯（Taurean Prince）3分球勉強將分差維持在11分。

進入第4節，金塊原本表現有限的莫瑞（Jamal Murray）開始添分，他整場拿下22分，約基奇也以3分球助攻；湖人隊則是由戴維斯力撐戰局，戴維斯此役貢獻32分有14個籃板，另外芮維斯（Austin Reaves）也有零星火力，不過雙方差距一直維持在10分上下，詹姆斯整場雖然得了27分，不過失誤也高達7次。

金塊先發5人幾乎吃下全隊得分，每人都有2位數進帳。約基奇這場比賽雖然沒大三元，但是個人獨得32分，同時還有12個籃板與7次助攻。如同去年，約基奇仍是湖人隊難解的習題，他今年例行賽場均26.4分排在第10，籃板每場12.4個聯盟第4，同時每場還可送出9次助攻。

1985年，唯一擋在金塊隊和NBA總冠軍賽之間的就是湖人隊。2009年和2020年也是如此，每次都是湖人隊結束了金塊隊的賽季。

不過在去年，金塊隊在約基奇領軍下在西區冠軍賽橫掃湖人，最後奪得隊史第一個NBA總冠軍。兩隊今年季後賽首輪第2戰，將於美國時間22日晚上在丹佛（Denver）舉行。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130421