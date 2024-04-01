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約基奇大三元退騎士 金塊確定闖進季後賽

2024/4/1 11:22（4/1 11:34 更新）
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約基奇（前右）31日拿下大三元，助丹佛金塊以130比101擊退克里夫蘭騎士。（圖取自twitter.com/nuggets）
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（中央社丹佛31日綜合外電報導）靠著約基奇（Nikola Jokic）拿下他本季第23次大三元，美國職籃NBA衛冕軍丹佛金塊今天在主場130比101擊退克里夫蘭騎士，確定闖進季後賽。

法新社報導，兩度拿下NBA年度最有價值球員（MVP）的29歲塞爾維亞中鋒約基奇，此役攻下26分、抓下18個籃板、送出16次助攻，3項數據都是全場最佳，這也是他生涯第128次大三元。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）說：「很高興他穿的是金塊球衣，我完全不想在比賽中對上他，或是針對他制訂作戰計畫。」

連同今天的比賽，在約基奇有大三元表現的比賽中，金塊已經拿下14連勝。此役金塊全隊飆進他們本季最多的21個三分球，並確定收下季後賽門票。

金塊後衛卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）今天包括三分球9投6中在內，10次出手命中7球，以驚人的7成投籃命中率攻下全隊次高22分；傑克森（Reggie Jackson）5次在三分線外出手全部命中，拿下19分，小波特（Michael Porter Jr.）同樣進帳19分。

金塊此役87投50中，命中率是近6成的5成75，優於騎士的4成63。金塊三分球33投21中，命中率高達6成36，遠勝對手的3成20。

金塊今天贏球，戰績提升到52勝23敗，與51勝22敗的奧克拉荷馬雷霆間沒有勝差，僅因勝率略低排名西區第2，但排在第3的明尼蘇達灰狼與這兩隊有只有0.5場的勝差，3隊排名隨時有可能變動。

此役獲勝，金塊終止接連敗給鳳凰城太陽、灰狼所吞下的2連敗。

卡德威-波普說：「這真的很緊急，不論如何我們都想贏，我們需要找回信心。前進季後賽，我們得準備好。」

騎士方面，莫布里（Evan Mobley）攻下全隊最高的23分，艾倫（Jarrett Allen）拿下19分，從板凳出發的勒佛特（Caris LeVert）貢獻15分，密契爾（Donovan Mitchell）此役12次出手僅命中3球，進帳13分。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130401

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