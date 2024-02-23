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NBA約基奇再創大三元新紀錄 率金塊輕取巫師[影]

2024/2/23 13:33（2/23 14:16 更新）
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美國職籃NBA金塊明星中鋒約基奇（左2）23日在主場迎戰巫師的比賽中，成為聯盟40年來首名以100%投籃命中率完成21分、19籃板、15助攻大三元的球員。（圖取自twitter.com/nuggets）
美國職籃NBA金塊明星中鋒約基奇（左2）23日在主場迎戰巫師的比賽中，成為聯盟40年來首名以100%投籃命中率完成21分、19籃板、15助攻大三元的球員。（圖取自twitter.com/nuggets）
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（中央社記者黎建忠台北23日電）美國職籃NBA金塊明星中鋒約基奇，今天在主場迎戰巫師的比賽中，成為聯盟40年來首名以100%投籃命中率完成21分、19籃板、15助攻大三元的球員，輕鬆率隊以130比110大勝巫師。

經過了明星賽週的短暫休息後，丹佛金塊今天迎戰華盛頓巫師全隊身手並沒有生疏，在29歲約基奇（Nikola Jokic）的帶領下，半場就以72比49遙遙領先巫師，而約基奇在下半場開打沒多久就完成大三元，且他全場10投俱中，不過罰球卻兩罰僅中1，輕鬆率隊拿下勝利。

根據美國媒體StatMuse統計報導，約基奇是NBA在40個賽季來首名以100%命中率完成至少「20分、15籃板、15助攻」大三元的球員，這也是他生涯史上第4次以100%命中率完成大三元，全聯盟除了他以外，就只有葛林（Draymond Green）完成過2次。

另外，約基奇也成為聯盟史上，繼詹姆斯（LeBron James）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）後，第3名完成對聯盟其他29支球隊都締造過大三元的名將。

約基奇在2014年選秀第2輪第41順位才被丹佛金塊選中，儘管他速度不快、跳不高，但卻是個能傳、能投的全能中鋒，並在2021、2022年完成年度最有價值球員（MVP）二連霸。

剛更換總教練的巫師看起來依舊沒有起色，今天最大的差別就是把本季狀況差到極限的普爾（Jordan Poole）拉下先發陣容，但似乎沒太大作用，普爾全場17投僅4中、拿下18分。（編輯：陳政偉）1130223

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