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議員籲淡水國中遷新市鎮助升學 教育局指沒規劃

2024/4/26 19:18（4/26 19:21 更新）
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國民黨新北市議員陳偉杰爭取淡海新市鎮新設國中或將淡水國中（圖）遷至當地，教育局26日晚間表示，已委託專業單位評估，目前新市鎮教育資源足夠，考量未來當地有就學趨勢，後續將凝聚在地里民、家長及學校意見並妥適分配教育資源，但目前淡水國中並無遷校規劃。（淡水國中提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月26日
國民黨新北市議員陳偉杰爭取淡海新市鎮新設國中或將淡水國中（圖）遷至當地，教育局26日晚間表示，已委託專業單位評估，目前新市鎮教育資源足夠，考量未來當地有就學趨勢，後續將凝聚在地里民、家長及學校意見並妥適分配教育資源，但目前淡水國中並無遷校規劃。（淡水國中提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年4月26日
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（中央社記者黃旭昇新北26日電）國民黨新北市議員陳偉杰爭取淡海新市鎮新設國中或淡水國中遷校到當地。新北市教育局今天表示，此區教育資源足夠，會妥適分配教育資源均衡，目前淡水國中並沒有要遷校。

陳偉杰今天發布新聞指出，許多家長向他反映，孩子已就讀國小中、高年級，因淡海新市鎮未規劃國中設校，令家長憂心，因而設法想將小孩送到台北市就讀。

淡海新市鎮學區周邊有新市國小、淡海國小，陳偉杰指出，國小生畢業將面臨升國中需求，但因淡水原有的淡水國中、正德國中2所學校都未滿額，要在新市鎮新設1所國中的困難度高。

他主張，淡水國中應遷至新市鎮，讓孩子在地就學，淡水國中若遷校後，原校的幼兒園保留在原址、並增設公托。

對此，教育局晚間以文字回應記者詢問表示，已委託專業單位評估，目前新市鎮教育資源足夠，考量未來當地有就學趨勢，後續將凝聚在地里民、家長及學校意見，也妥適分配教育資源，但目前淡水國中並沒有要遷校。

淡水國中校長王潔雯晚間接受中央社記者電訪指出，目前約15%左右學生來自於新市鎮，相信教育局會針對教育均衡發展，與學生就學需求，做出最適切規劃。

王潔雯表示，無論如何定案，校方都全力配合，照顧好每名孩子。（編輯：戴光育）1130426

#陳偉杰
#教育局
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