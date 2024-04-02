賴清德：工具機產業撐起經濟發展 520後繼續推動

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（中央社記者葉素萍台北2日電）副總統賴清德今天出席機械及工具機產業座談會暨參訪漢翔公司先進複材中心，他指出，工具機及機械產業是撐起台灣經濟發展的重要骨幹；520上任之後，會請經濟部等相關部會和業界共同合作，持續推動台灣產業發展。

總統府發布新聞稿表示，賴副總統上午前往台中出席機械及工具機產業座談會暨參訪漢翔公司先進複材中心。

賴副總統致詞表示，國防跟經濟是支撐台灣的兩大支柱，在520上任之前，一方面要掌握國防、國安、外交及兩岸等各項事務；另一方面要與台灣各大產業座談，聆聽業者聲音，盼讓台灣經濟持續蓬勃發展。日前他已參訪半導體、ICT、無人機產業以及資安、旅遊等新創產業。

副總統指出，過去一年來，受到全球經濟不景氣、地緣政治等因素影響，台灣機械業2023年出口值近295億美元，較前一年減少15%。今年1月已恢復正成長，台灣必須掌握機會，同心協力克服各項挑戰。

賴副總統認為，機械與工具機產業就像人體骨骼，是撐起台灣經濟發展重要的骨幹。上週他去參訪工具機展，2月底也參加機械產業發展論壇。今天則前來與業界座談，面對面聽取業者意見，了解產業需求。520上任之後，將會請經濟部等相關部會與業者共同合作，持續推動台灣產業發展。

隨後，副總統聽取經濟部產業發展署署長連錦漳簡報機械及工具機產業發展情形，並與業者就低碳轉型、節能設備、外銷及新興市場等議題座談交流。

接著，賴副總統前往漢翔公司先進複材中心參訪，並視導高教機產線，瞭解該公司參與「國機國造」的投入歷程及運作現況。

經濟部次長林全能、台灣機械工業同業公會理事長莊大立、台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳、以及漢翔航空工業股份有限公司董事長胡開宏等人陪同參與行程。（編輯：郭無患）1130402