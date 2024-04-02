偕蕭美琴聽取國防工作報告 賴清德：維護台海穩定

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（中央社記者葉素萍台北2日電）副總統暨總統當選人賴清德今天下午偕同副總統當選人蕭美琴聽取「國防工作報告」簡報，他說，持續強化國防戰力，與民主友盟國家緊密合作，共同維護台海及印太區域的安全穩定，是至關重要且刻不容緩任務。

總統府發布新聞稿表示，賴副總統下午偕同蕭美琴前往國防部博愛營區，聽取「國防工作報告」簡報，就當前整體國防事務與最新安全情勢進行通盤了解，隨後親赴聯合作戰指揮中心，熟悉相關運作機制與海、空情即時動態。

賴副總統表示，國防與經濟是國家發展的兩大關鍵，而國防更是經濟發展的最重要後盾。台灣位處第一島鏈關鍵位置，面對威權主義擴張對區域安全的威脅，持續強化國防戰力，與民主友盟國家緊密合作，共同維護台海及印太區域的安全穩定，是至關重要且刻不容緩的任務，未來政府將會在和平四大支柱的基礎上，守護國家安全，促進區域穩定。

副總統指出，近年政府有系統地提升國防預算、改革徵兵及後備制度，精進實戰化訓練與強化武器裝備，提升與友盟國家的互動交流，目的就是要提升國家的整體防衛韌性，嚇阻威脅，以守護國家主權與人民的自由民主，而這些正是國安團隊與國軍的天職。

副總統期勉國安團隊與全體國軍官兵齊心協力，為國家的安全與區域穩定打下最堅實的基礎。

副總統並高度肯定官兵不分日夜，在各自工作崗位上殫精竭慮、守護家園的全心付出，會後他也頒發加菜金，慰勉執勤人員辛勞。

副總統當選人蕭美琴、國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長梅家樹、總統府副秘書長黃重諺、副總統辦公室主任陳羿伶，以及副秘書長徐斯儉、劉得金等人都陪同出席行程。（編輯：楊凱翔）1130402