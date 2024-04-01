軍備局：新式抗彈板採軍規標準 能抵禦中共鋼芯彈

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北1日電）國防部近日宣布，去年已完成新式抗彈板研發測評，可抵禦中共鋼芯彈。軍備局長林文祥中將今天進一步指出，目前戰鬥個裝符合美國司法研究院標準規範，但新式抗彈板則採軍規，為美軍ESAPI規範。

國防部軍備局近日宣布，去年已完成新式抗彈板研發測評，今年進行軍種驗證，預計明年開始量產，可抵擋3發TC74式鋼芯彈或M855鋼芯彈不被貫穿，且油泥凹陷深度不超過44公厘，單片重量2.2公斤以下，有效提升官兵戰場防護力。

國防部長邱國正今天至立法院外交及國防委員會專案報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備質詢。

外界日前議論，國軍現行的抗彈板雖然是美國標準，卻是美國國家司法研究院（National Institute of Justice，另譯：美國司法協會）測試規範（NIJ-STD-0101.04 Rev.A），而非「軍用規格」。民眾黨立委林憶君質詢，軍隊作戰環境與警方等司法人員的強度有差異，未來新式抗彈板採何種標準。

軍備局長林文祥中將答詢，國軍新一代戰鬥個裝於民國105年研發，也是國軍首次研發戰鬥個裝，確實採取司法規範，但軍備局去年已採取美軍最新ESAPI（增強型輕武器防護插件）規範，並已在去年完成測評，可抵擋中共5.8mm口徑的鋼芯彈。

林文祥提到，美軍4級抗彈板單片重量4.2公斤，防彈背心均須前後配賦，總重為8.4公斤，再加上其餘裝備全套裝備為16公斤，但考量軍種作戰需求與亞洲人體型，軍備局所研發的新式抗彈板結合最新陶瓷技術，單片僅約2公斤。

林憶君再質詢，日前傳出美國援助台灣8萬套戰鬥個裝，既然重量較重，為什麼還要接裝。邱國正回應，這批裝備具有保護作用，也是可運用軍品，並經由雙方討論後美方才給台灣；有些單位需要輕便裝備，但也有些單位可使用這批裝備。（編輯：郭無患）1130401