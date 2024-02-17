民眾黨立委林憶君成立花蓮服務處 主責花東地區

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）民眾黨今天在花蓮成立黨籍不分區立委林憶君服務處，未來將花蓮、台東連線，跟地方民意代表串連。被問到是否積極挖角藍營，民眾黨主席柯文哲說，不只藍營，全部都會挖角。

民眾黨昨天起一連2天在台東、花蓮接連成立不分區立委林憶君服務處，柯文哲出席並安排地方廟宇參拜行程。

柯文哲今天在花蓮致詞指出，民眾黨在花東黨員雖然不多，但一步步努力，從地方里長、鄉鎮市民代表到議員，這次增加中央立委，形成一條龍的服務模式。

柯文哲表示，林憶君主要負責花東地區，首要任務是做好選民服務，未來也會在各鄉鎮市陸續成立地區服務處。

新科立委林憶君致詞表示，謝謝主席重視花東民眾權益，將她列為不分區安全名單，因為是新手上路，過去一個月歷經黨內前輩、主席的戰鬥式訓練，未來會有立法院跟地方團隊，提供以人民為主的服務，期許自己能為家鄉花蓮努力。

被問到未來會不會推出林憶君參選花蓮縣長，柯文哲表示，先做好服務，2年後的事之後再煩惱。

媒體問到民眾黨積極挖角藍營，是不是包含台東縣長饒慶鈴，柯文哲說，目前沒有聽到這消息，不過不只藍營，全部都會挖角。

柯文哲說，昨天跟饒慶鈴聊很多，台東因兩岸關係不好，近年面臨農產外銷問題，另外，花東地區缺乏護理人員，導致很多醫院有病床但沒辦法開放等地方議題。（編輯：黃世雅）1130217