更多編輯台推薦新聞：
法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因
文化

法國人看劇要配音不愛字幕 六人行辛普森家族說法語背後有原因

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/300
首頁 / 政治

民眾黨立委林憶君成立花蓮服務處 主責花東地區

2024/2/17 14:18（2/17 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨不分區立委林憶君（左）花蓮服務處17日成立，黨主席柯文哲（右）出席表示，林憶君主要負責花東地區，首要任務是做好選民服務。中央社記者張祈攝 113年2月17日
民眾黨不分區立委林憶君（左）花蓮服務處17日成立，黨主席柯文哲（右）出席表示，林憶君主要負責花東地區，首要任務是做好選民服務。中央社記者張祈攝 113年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣17日電）民眾黨今天在花蓮成立黨籍不分區立委林憶君服務處，未來將花蓮、台東連線，跟地方民意代表串連。被問到是否積極挖角藍營，民眾黨主席柯文哲說，不只藍營，全部都會挖角。

民眾黨昨天起一連2天在台東、花蓮接連成立不分區立委林憶君服務處，柯文哲出席並安排地方廟宇參拜行程。

柯文哲今天在花蓮致詞指出，民眾黨在花東黨員雖然不多，但一步步努力，從地方里長、鄉鎮市民代表到議員，這次增加中央立委，形成一條龍的服務模式。

柯文哲表示，林憶君主要負責花東地區，首要任務是做好選民服務，未來也會在各鄉鎮市陸續成立地區服務處。

新科立委林憶君致詞表示，謝謝主席重視花東民眾權益，將她列為不分區安全名單，因為是新手上路，過去一個月歷經黨內前輩、主席的戰鬥式訓練，未來會有立法院跟地方團隊，提供以人民為主的服務，期許自己能為家鄉花蓮努力。

被問到未來會不會推出林憶君參選花蓮縣長，柯文哲表示，先做好服務，2年後的事之後再煩惱。

媒體問到民眾黨積極挖角藍營，是不是包含台東縣長饒慶鈴，柯文哲說，目前沒有聽到這消息，不過不只藍營，全部都會挖角。

柯文哲說，昨天跟饒慶鈴聊很多，台東因兩岸關係不好，近年面臨農產外銷問題，另外，花東地區缺乏護理人員，導致很多醫院有病床但沒辦法開放等地方議題。（編輯：黃世雅）1130217

民眾黨17日在花蓮縣成立黨籍不分區立委林憶君（右5）服務處，黨主席柯文哲（右4）、縣議員傅國淵（左6）、民眾黨吉安鄉民代表楊靖妍（右）及花蓮縣黨部主委張天民（左5）等人揭牌。中央社記者張祈攝 113年2月17日
民眾黨17日在花蓮縣成立黨籍不分區立委林憶君（右5）服務處，黨主席柯文哲（右4）、縣議員傅國淵（左6）、民眾黨吉安鄉民代表楊靖妍（右）及花蓮縣黨部主委張天民（左5）等人揭牌。中央社記者張祈攝 113年2月17日
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
民眾黨設台東黨部 主委陳宏宗推公地放領花東快
172.30.142.27