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首頁 / 政治

美援萬套抗彈板遭稱二手品 國防部澄清不實臆測

2024/2/26 15:51（2/26 16:02 更新）
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（中央社記者游凱翔台北26日電）美無償軍援台灣約8萬套Level4抗彈板等個裝，媒體報導，此為除役裝備，政治意涵高於實質所需。國防部今天回應，品項由雙方就需求縝密研討，有助快速提升戰力，報導稱品項二手、未符實需為不實臆測。

聯合新聞網報導，美國無償軍援台灣約8萬套配備Level4等級的防護抗彈板的作戰服（ACU）與個裝，經由裝備的通用迷彩研判，屬美國陸軍除役裝備；主要作為美方積欠台灣大筆應交運而未交付軍備「安慰劑」，政治意涵遠高於實質所需。

國防部下午發布新聞稿表示，總統授權法案（PDA）是美對台軍售外，另一支持台灣的重要工具，相關援助品項，均由台美雙方就台澎防衛作戰需求等因素縝密研討，有助台灣快速提升防衛作戰能力，該報導所稱其中有所謂品項為「二手」、「未符實際需要」等節，悉為不實臆測。

國防部進一步說明，美國對台軍事安全援助，非僅限硬體與裝備，尚包括準則修訂等各項，其目的在以最有效率方式，綜合運用相關安全手段，達到協助台灣快速提升防衛戰力的目標。

國防部強調，類似錯誤資訊，不僅無助於國防建設，更有誤導民眾，無端傷害台美雙方及友盟國家間合作及互信，籲請媒體報導前務必妥為查證，以免類似錯誤。（編輯：林興盟）1130226

#台灣
#美國
#國防部
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