軍備局：新式抗彈板114年量產 可抵擋鋼芯彈

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（中央社記者游凱翔台北24日電）針對新式抗彈板研發進度，國防部軍備局表示，去年已完成研發測評，今年進行軍種驗證，預計明年開始量產，可抵擋3發5.56公厘TC74式鋼芯彈或M855鋼芯彈不被貫穿，且油泥凹陷深度不超過44公厘。

民進黨新北市議員林秉宥去年與軍事迷合作，公布在美國實測號稱國軍抗彈板的影片，測試結果使外界關切抗彈板是否能有效保護官兵，民進黨立委王定宇曾指出，國軍採購防彈背心抗彈板的驗收流程沒有疑義，但合格不代表合用，所採規格、模擬共軍子彈的標準早已不合時宜。

國防部軍備局在近日送抵立法院的報告中表示，因應敵情威脅，兼顧台灣民眾的體型、人因、重量、機動力及戰鬥動作等多項因素，以基金編列新台幣1600萬元預算，於民國112年至113年研發可抗5.56公厘鋼芯彈的新一代抗彈板，單片重量2.2公斤以下，提升官兵戰場防護力。

軍備局進一步說明，第205廠參考世界潮流標準，抗彈性能部分，可抵擋3發5.56公厘TC74式鋼芯彈或M855鋼芯彈不被貫穿，且油泥凹陷深度不超過44公厘；並執行攝氏70度與負10度下恆溫6小時高低溫、122公分處撞擊地面2次墜落及5赫茲頻率1小時圓周振動等測試，須保持結構完整性及抗彈性能。

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針對研製現況，軍備局表示，蒐集國內外市售抗彈板，進行實彈驗證及構型材料分析，預期獲得相關陶瓷、PE纖維、陶瓷與PE相異材料貼合技術、高科技塗層及防震包覆層相關技術資訊，為加速此案完成，205廠與國防大學理工學院5個合作單位，整合國內產、學、研界開發關鍵技術研究及量產整備。

軍備局最後說明，205廠去年12月31日完成研發測評，今年完成軍種驗證及量產準備，預計114年開始量產，後續產能將逐年提高，滿足軍種需求。（編輯：蘇志宗）1130324