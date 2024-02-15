傳緩推軍用商規無人機 國防部：不因人事更迭調整

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（中央社記者游凱翔台北15日電）軍方推動軍用商規無人機建案，但媒體報導將「緩推」，待新任總統上任後再調整。國防部今天回應，各項武器裝備籌獲，是依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，不因人事更迭而調整。

網路媒體「定傳媒」報導，軍方先前積極推動軍用商規無人機，全案傳出「緩推」。據了解，將待總統當選人賴清德就任，以及新任國防部長上任後，再依全新政策方向進行調整。

國防部中午發布新聞稿澄清，國軍各項武器裝備籌獲，是依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，完成建案程序後，秉「公開、務實」原則執行，不因人事更迭而調整。

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國防部說明，自民國113年起即參照俄烏戰爭經驗及不對稱作戰原則，以全力建置各式無人機為首要目標。今年度法定預算已編列近新台幣14億元，除陸用監偵型無人機預於117年執行完畢外；其餘包括微型無人機等4案均將於114年籌獲，目前由軍備局依國防自主政策持續推動中。

國防部強調，對於國防建軍規劃，媒體報導前應善盡客觀查證責任，避免誤導社會視聽，無益國防安全。（編輯：蘇志宗）1130215