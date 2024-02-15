更多編輯台推薦新聞：
珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

傳緩推軍用商規無人機 國防部：不因人事更迭調整

2024/2/15 14:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北15日電）軍方推動軍用商規無人機建案，但媒體報導將「緩推」，待新任總統上任後再調整。國防部今天回應，各項武器裝備籌獲，是依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，不因人事更迭而調整。

網路媒體「定傳媒」報導，軍方先前積極推動軍用商規無人機，全案傳出「緩推」。據了解，將待總統當選人賴清德就任，以及新任國防部長上任後，再依全新政策方向進行調整。

國防部中午發布新聞稿澄清，國軍各項武器裝備籌獲，是依敵情威脅及聯合戰力規劃指導，完成建案程序後，秉「公開、務實」原則執行，不因人事更迭而調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國防部說明，自民國113年起即參照俄烏戰爭經驗及不對稱作戰原則，以全力建置各式無人機為首要目標。今年度法定預算已編列近新台幣14億元，除陸用監偵型無人機預於117年執行完畢外；其餘包括微型無人機等4案均將於114年籌獲，目前由軍備局依國防自主政策持續推動中。

國防部強調，對於國防建軍規劃，媒體報導前應善盡客觀查證責任，避免誤導社會視聽，無益國防安全。（編輯：蘇志宗）1130215

#國防部長
#賴清德
#國軍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25